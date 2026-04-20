Desbandada de senadores en pos de candidaturas rumbo al 2027; pugnas y choques en alianza oficialista

Morena en el Senado CIUDAD DE MÉXICO, 25MARZO2026.- Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, se aleja de los senadores del Partido del Trabajo luego de abrazarlos tras anunciar que el grupo parlamentario, en voz de su dirigente y coordinador, Alberto Anaya, no aceptará que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aparezca en la boleta durante las elecciones intermedias. (Daniel Augusto)

Semillero histórico de gobernadores, el Senado se alista para una desbandada de al menos 25 legisladores de todas las bancadas sobre todo de Morena, para buscar—unos con más posibilidades que otros--la candidatura de alguna de las 17 gubernaturas que estarán en juego el próximo año.

El escenario para Morena en las próximas semanas perfila fuertes confrontaciones y choques entre los diferentes grupos internos en la pugna por la candidatura a las 17 gubernaturas donde no se descartan fracturas no solo en el partido guinda sino en la propia Alianza oficialista en algunas entidades como San Luis Potosí y Quintana Roo con el PVEM pero también en Oaxaca y Baja California con el PT.

La “fecha fatal” para los aspirantes de Morena a una gubernatura es el 22 de junio próximo donde la dirigencia nacional arrancará la batería de encuestas para definir a quienes serán los coordinares estatales en las 17 entidades en juego, figura interna que después se convertirá en la candidatura oficial del partido oficialista.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a los servidores y funcionarios públicos entre ellos los legisladores que quienes aspiren a una cargo de elección popular, renuncien o pidan licencia para no sacar ventajas.

Por ello se prevé que en las próximas dos semanas, antes de que termine el periodo ordinario de sesiones este 30 de abril, decenas de senadores de varios partidos sobre todo de Morena, PT y PVEM, pidan licencia para participar en la encuesta del partido guinda y mantener sus aspiraciones a la gubernatura en cuestión.

Por el lado de Morena son al menos 14 senadoras y senadores que aspiran a convertirse en los “coordinadores estatales” de ese partido como Nora Ruvalcaba que busca repetir como abanderada en Aguascalientes, Julieta Ramírez en Baja California, Homero Davies en Baja California Sur.

Andrea Chávez busca la gubernatura de Chihuahua y de hecho ya pidió licencia la semana pasada, mientras que para Michoacán hay dos aspirantes: Reyna Celeste Ascencio, y Raúl Morón –confrontado con el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla—mientras que en Guerrero también hay dos aspirantes: Beatriz Mojica y Félix Salgado Macedonio aunque éste último con escasas posibilidades pues el “candado” de Morena contra el nepotismo le impide participar.

Miguel Pavel Jarero también aspira a la gubernatura de Nayarit de donde ya fue presidente municipal de Santiago Ixcuintla.

En tanto que la senadora Imelda Castro busca la candidatura en Sinaloa y aunque él ha señalado que lo den “por muerto”, también se menciona al senador Enrique Inzunza Cázarez.

Ana Liia Rivera aspira a la gubernatura de Tlaxcala al igual que Olga Patricia Sosa Ruiz se menciona para Tamaulipas mientras que Eugenio Segura aspira a Quintana Roo.

Saúl Monreal mantiene sus aspiraciones a la gubernatura de Zacatecas pero al igual que Félix Salgado Macedonio el candado de Morena contra el nepotismo le cierra el paso a la candidatura en ese partido mientras que el PT y el PVEM han sepultado la posibilidad de abanderarlo.

En tanto que por el lado de los partidos de la alianza oficial, el PVEM es quien tiene más aspirantes con 3 aunque uno de ellos es morenista: Waldo Fernández quien busca la candidatura a Nuevo León.

La senadora Ruth González se perfila para la gubernatura de san Luis Potosí mientras que se menciona a la senadora Jasmne María Burgarín a la gubernatura de Nayarit.

Por parte del Partido del Trabajo, la vicecoordinadora, Geovanna Bañuelos alzó la mano para la gubernatura de Zacatecas.

OPOSICION

Del lado de la oposición también hay tres aspirantes en el PAN : el senador Mario Vázquez que busca la candidatura de su partido a Chihuahua, Juan Antonio Martín del Campo, a Aguascalientes y Agustín Dorantes a Querétaro.

Elo mientras, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas se le menciona para dos candidaturas: Nuevo León y Sonora.

En el caso del PRI hay cuatro senadoras y senadores que ya son prácticamente los candidatos de ese partido al mismo número de gubernaturas bajo el nombre de “Defensores de México,” una estrategia rumbo al 2027 coordinada por Rosario Robles.

Ellos son la senadora Mely Romero a Colima, Pablo Guillermo Angulo a Campeche, el coordinador de los senadores tricolores, Manuel Añorve a Guerrero y Paloma Sánchez a Sinaloa.

CHOQUES

La definición de las candidaturas a través de encuestas en el caso de Morena no estará exenta de choques y confrontaciones internas en varios estados donde se corre el riesgo de fracturas al interior del morenismo pero también en la alianza oficialista.

Ello mientras la mesa de elecciones que activó Morena con Citlalli Hernández a la cabeza tratará de “apagar el fuego” en esas entidades.

Es el caso de Chihuahua donde los dos grupos de Morena que postulan al presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuélar y el de la senadora, Andrea Chávez, chocarán por la candidatura

Lo mismo en Quintana Roo donde el senador Eugenio Segura peleará palmo a palmo con el ex director de Aduana, Rafael Marín Mollinedo, vinculado al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

Eso sin contar que el PVEM busca refrendar su hegemonía en esa entidad, lo que prevé una fuerte disputa al interior de la alianza oficialista.

San Luis Potosí, también perfila una confrontación interna en la alianza donde Morena se mantiene en su posición de no apoyar al PVEM si postula a la senadora, Ruth González, esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

Por el lado del PT también registra confrontaciones con los morenistas en Baja California, donde el ex gobernador Jaime Bonilla, actual delegado del PT en esa entidad mantiene fricciones con el gobierno estatal encabezado por Marina del Pilar.

Lo mismo en Oaxaca donde el PT se encuentra confrontado con el gobernador, Salomón Jara e incluso llamó a votar a favor de la revocación de mandato en enero pasado l que metió en aprietos al mandatario estatal.