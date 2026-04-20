¿Será día feriado el 4 de mayo?: esto dice la ley y la SEP sobre el megapuente

Calendario marzo 2026; Días feriados Calendario marzo 2026; Días feriados (Pixabay)

En los últimos días, ha comenzado a circular información sobre un supuesto megapuente de cuatro días en México, incluyendo el lunes 4 de mayo. La noticia, desde luego, ha generado dudas y expectativas respecto a este día libre. Sin embargo, lo que establecen las autoridades y la legislación laboral, la situación es distinta a lo que muchos creen.

¿Es feriado oficial el lunes 4 de mayo en México?

La respuesta corta es: no.

El lunes 4 de mayo no es un día de descanso obligatorio en México, según lo establece la Ley Federal del Trabajo.

El único día feriado oficial en ese periodo es el 1 de mayo (Día del Trabajo), que en 2026 cae en viernes y sí genera un fin de semana largo.

Por lo tanto, el descanso oficial para la mayoría de trabajadores queda así:

Viernes 1 de mayo: descanso obligatorio

descanso obligatorio Sábado 2 y domingo 3 de mayo: fin de semana

fin de semana Lunes 4 de mayo: día laboral normal

¿Quiénes podrían descansar el lunes 4 de mayo?

Aunque no es feriado oficial, algunos sectores podrían no trabajar aunque no es probable en cada uno de estos casos:

Estudiantes (si su escuela decide otorgar puente)

Trabajadores con acuerdos internos o contratos colectivos

Dependencias específicas que otorguen el día

Pero para la mayoría de trabajadores bajo la Ley Federal del Trabajo el lunes 4 de mayo se trabaja normalmente.

¿Qué dice la SEP sobre el megapuente del 4 de mayo?

De acuerdo con la informacióin oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), la institución otorgará un día más de descanso el 4 de mayo. Por lo tanto, todos los estudiantes y docentes de escuelas públicas tendrán un día más de descanso.

Este megapuente se relaizará con motivo de un nuevo aniversario de la Batalla de Puebla.

¿Qué días de mayo habrá puente?

Descansos confirmados para el mes de mayo 2026:

1 de mayo: feriado obligatorio

5 de mayo: suspensión escolar (no laboral)

Otros días (como 15 o 29 de mayo) aplican solo para estudiantes

Esto significa que el único “puente” garantizado es el del 1 al 4 de mayo pero únicamente para estudiantes y docentes de escuelas públicas en todo el país. Mientras que para los trabajadores no representa un fin de semana de descanso.