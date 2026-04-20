Semarnat dialoga con comunidades indígenas para la restauración de la Presa Endhó

Semarnat

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), realizaron una asamblea informativa en la comunidad de Santa María Macua, en Hidalgo, como parte del proceso de consulta para el Programa de Restauración Ecológica del Área de Influencia de la Presa Endhó.

Durante el encuentro, autoridades ambientales expusieron las principales acciones contempladas en el proyecto, entre las que destacan el tratamiento de aguas residuales y la eliminación de descargas directas a cuerpos de agua, con el objetivo de atender los problemas hídricos que enfrenta la región.

Asimismo, las dependencias plantearon estrategias para la recuperación de suelos, como programas de reforestación y rehabilitación de zonas erosionadas. En materia de calidad del aire, prevén la actualización de normativas para reducir emisiones industriales, así como el monitoreo de contaminantes generados por vehículos.

La Semarnat afirmó que el programa tendrá una duración de 12 años y busca atender de manera integral los problemas ambientales de la zona, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las comunidades y preservar los ecosistemas.

Las autoridades señalaron que estas asambleas forman parte de un proceso de consulta previa, libre e informada dirigido a las comunidades indígenas, con el fin de garantizar su participación en la toma de decisiones.

Desde marzo, estos encuentros se han llevado a cabo en diversas localidades, entre ellas Pino Suárez, Santa María Daxthó, Santa María Michimaltongo, San Miguel de las Piedras, Xijay de Cuauhtémoc, Xitejé de la Reforma, La Loma y La Ermita.

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