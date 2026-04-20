Martí Batres: Vamos por más unidades médicas y hospitales

Construcción de infraestructura hospitalaria El director general del ISSSTE, Martí Batres resaltó que a través del Plan de Obras 2026 el instituto a su cargo amplía la construcción de clínicas y hospitales en todo el país

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, resaltó que a través del Plan de Obras 2026 se da continuidad a la construcción de obras en el Instituto a su cargo, como el inicio de obras de la Clínica Hospital en Cherán, en la meseta purépecha de Michoacán y la reconstrucción y rescate del viejo hospital ‘Vasco de Quiroga’, en Morelia”, dijo.

Enfatizó que el referido plan contempla la construcción, ampliación y remodelación de 241 unidades médicas de todo el país, a fin de acercar los servicios de medicina familiar y de especialidades a la derechohabiencia.

En ese sentido, abundó, otros grandes proyectos que conforman el plan de obras del Instituto están: Rincón de Romos, Aguascalientes, y en Texcoco, Estado de México, que albergarán nuevos Centros de Salud con Servicios Ampliados (CESSA).

Mención especial hizo de uno de los grandes proyectos que se realizan, con el rescate del viejo Hospital General (HG) “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, en la Ciudad de México, el cual había estado en el abandono durante 14 años, por lo que, “en unas semanas iniciará la construcción del nuevo hospital ‘Dr. Gonzalo Castañeda’”, enfatizó.

Cabe destacar que entre las obras inauguradas por el Instituto en lo que va de esta administración destacan: los hospitales Regionales de Alta Especialidad en Torreón, Coahuila; Acapulco, Guerrero, y Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, así como la construcción del nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE) en Oaxaca.

A través de la ampliación de la red hospitalaria, el ISSSTE contribuye a disminuir tiempos de espera, aumentar el número de consultas y cirugías, y fortalecer las condiciones materiales para la atención de la derechohabiencia.