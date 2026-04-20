Mi derecho, mi lugar: 18 estados han eliminado el examen de asignación de preparatorias

Tania Rodriguez, subsecretaria de Educación Media Superior DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

La subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, presentó los avances de Mi derecho, mi lugar; una plataforma en la que se lleva a cabo el nuevo proceso de asignación al bachillerato público en la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir la Ciudad de México, 45 municipios del estado de México y además 2 municipios de Hidalgo. El objetivo del programa es que ningun joven se quede sin estudiar al sustituir el examen tradicional COMIPEMS, el cual está conformado por 128 preguntas de opción múltiple.

Desde el retiro del examen, el año pasado, se registraron 272,793 aspirantes de los que el 97.4 por ciento lograron quedar en la escuela que tenían como su primera a tercera opción. A diferencia que con el antiguo procedimiento, muchos quedaban en su séptima u octava opción o incluso aún más alejados.

En relación a los resultados del 2026, Rodríguez Mora, explicó que de acuerdo al cierre de la plataforma miderechomilugar.gob.mx el pasado 17 de abril, se juntaron un total de 307,241 aspirantes. “De nueva cuenta vemos una tendencia importante: 40 por ciento de estos jóvenes de entre 15 y 16 años que se registraron han decidido una opción de acceso directo y sin examen, 37 por ciento la opción de hacer examen y también seleccionar todas las escuelas que no lo tienen y sólo el 15 por ciento se quedó con la selección de examen”.

Por otro lado, en función de sus reglamentos internos, la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional sostuvieron que su proceso de ingreso se debe de realizar de manera tradicional por medio de un examen.

Los resultados de Mi derecho, mi lugar 2026 van a estar disponibles a partir del día 18 de agosto y en caso de que a alguien se le pasó el primer registro, va a volver a abrirse un período extraordinario del 19 al 26 de agosto del año presente.

De igual manera, la subsecretaria de Educación Media Superior, dio a conocer que 18 estados se encuentran implementado dicha nueva forma de educación media superior sin que haya examen de ingreso, lo que hace a las y los egresados de secundaria sentir que nadie tiene un condicionamiento por el resultados de un examen. Entre los 18 estados se encuentra: Baja California, Colima, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas.

Asimismo, otro de los diagnósticos que se detecto en cuanto a lo que hacia falta para mejorar la educación fue la escasez de escuelas. Para poder responder a esto se están empelando dos estrategias, siendo la primera la ampliación de la cobertura. El año pasado se abrieron 44 mil nuevos lugares con 83 obras de ampliación, nuevos tecnológicos y de reconvención; en los turnos vespertinos de las secundarias se inauguraron bachilleratos. Este año se tienen planeadas más de 500 obras: en distintos puntos del país se van a construir Bachilleratos Tecnológicos, escuelas en probaciones de 2 mil 500 habitantes o menos para acercar la educación a donde casi no llegan y el proyecto Margarita Maza del Bachillerato Nacional.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que existe otro programa que se llama Te extrañamos en el salón, en donde se busca entender la razón por la que los jóvenes se salen de su la escuela y hacerlos regresar con el objetivo de que todas personas de 15 a 17 años no dejen de estudiar.

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