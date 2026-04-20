Sheinbaum asegura que desconocía operativo donde murieron funcionarios de Estados Unidos en México

Sheinbaum asegura que desconocía operativo donde murieron funcionarios de EE.UU. en México EFE/Sáshenka Gutiérrez (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha declarado que el Gobierno Federal no estaba al tanto del Operativo que tuvo lugar en Chihuahua durante el que fallecieron en un accidente dos elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua y dos agentes de la embajada de Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que realizar el operativo se trató de una decisión del Gobierno de Chihuahua y que ya se la pedido al gobierno del estado que les brinden más información acerca de lo que sucedió el día de ayer. Además añadió que se tiene todo el apoyo y la solidaridad por parte del Gobierno de México y también han estado en contacto con la embajada de Estados Unidos. Todo esto con el objetivo de revisar si tuvo lugar alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional.

Sheinbaum enfatizó en que es importante recordar que su gobierno ha dejado en claro que si bien hay colaboración y casos de coordinación con Estados Unidos, no hay operaciones en conjunto ni por aire ni por tierra. “Hay información que se brinda de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos de distinto tipo. Particularmente de inteligencia se colabora en un marco bien establecido y agradecemos por el apoyo que se ha dado en este sentido en el marco de nuestra soberanía, porque siempre está nuestra soberanía por encima de todo”.

De dicha manera, una vez que se tenga más información se dará a conocer la razón de la situación y cualquier otra cosa que sea posible compartir sin que se vea afectada la seguridad de las personas involucradas.

Asimismo, la presidenta añadió que la relación con Estados Unidos es federal, no estatal, lo que significa que Chihuahua debió de haber tenido la autorización de la federación para poder llevar a cabo el operativo en conjunto. “Así lo establece la constitución”

Igualmente, comentó que el día de hoy, cuando tenga lugar la reunión con el representante comercial de Estados Unidos a la que acudirá el embajador estadunidense, Ronald Johnson, se hablara de ser posible del operativo que se desarrollo en el estado de Chihuahua.