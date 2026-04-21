Atacante de Teotihuacán, un piscópata fascinado por las masacres

La Fikscalóa del Estado de México continúa con la nvestigaciones del ataque en la zona arqueológica de Teotihuacán (EFE)

Tragedia en Teotihuacán — La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este martes en Palacio Nacional, que el atacante armado de la zona arqueológica de Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y originario de Oaxaca que habría construido durante años una conducta con severa alteración psicológica o psiquiátrica, además de que su ataque fue previamente planeado al tener una marcada fascinación con masacres históricas, simbología extremista y un progresivo distanciamiento de la realidad.

El titular de la fiscalía mexiquense, José Luis Cervantes Martínez, destacó que más que un móvil tradicional en esta tragedia, el caso apunta a un trastorno mental.“Yo no hablaría de un móvil, hablaría de una psicopatía, de un padecimiento, de una enfermedad”, señaló el funcionario mexiquense al resaltar que César Jasso parecía vivir en una “realidad propia”, desconectado del entorno.El Fiscal General del Estado de México resaltó que el agresor estaba obsesionado con episodios de violencia masiva ocurridos fuera de México, particularmente en Estados Unidos. Entre sus pertenencias, las autoridades hallaron literatura, imágenes y manuscritos relacionados presuntamente con la masacre de Columbine, tragedia ocurrida el 20 de abril de 1999.

COLUMBINE

De acuerdo con reportes de las autoridades, al atacante de Teotihuacán le encontraron imágenes en las que aparecía haciendo el saludo nazi, así como montajes elaborados con inteligencia artificial donde se le veía junto a Eric Harris y Dylan Klebold, los autores de la masacre en Columbine.Reportes de las autoridades refieren que César Jasso etaban fascinado con masacres, algo que no era reciente, ya que algunas de las fotografías que fueron sugieren que desde que tenía 17 años, ya mostraba afinidad con este tipo de simbologías y personajes.La fiscalía investiga el caso bajo la hipótesis de un comportamiento “copycat”, es decir, la imitación de patrones de violencia inspirados en hechos previos.

Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y originario de Oaxaca, autyor de la agresión en Teotihuacán antes de suicidarse (EFE)

Investigaciones de las autoridades mexiquenses revelan que este joven visitó varias veces la zona arqueológica, se hospedó en hoteles cercanos y realizó recorridos previos para estudiar el lugar y planear el ataque.

Además, las indagatorias refieren que según estimaciones, habría invertido 50,000 pesos en la preparación del ataque, incluyendo la compra de una pistola revólver calibre .38 especial, municiones y accesorios como guantes, cuchillos, lentes y mochilas tácticas.

METÓDICO

Para la fiscalía, estos elementos revelan un proceso de preparación prolongado y una decisión tomada con antelación.

De acuerdo con el fiscal, la evidencia encontrada en pequeñas notas manuscritas, así como en sus objetos personales, apunta a que César Jasso Ramírez buscó replicar acciones cometidas en otras latitudes y en otros momentos.

En esos fragmentos de papel, según la investigación, el agresor habría escrito que actuó solo y que obedecía órdenes de una supuesta entidad “que no es de esta tierra”, un elemento que, para la autoridad, refuerza la línea de una posible perturbación mental.

El fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, al dar un informe sobre lo ocurrido en Teotihuacán (EFE)

Jasso Ramírez protagonizó un tiroteo en la Pirámide de la Luna, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en lo que quedará como el primer evento violento de este tipo registrado desde su inauguración el 12 de octubre de 1987.

En este episodio murió una turista canadiense y resultaron heridas 13 personas, todas extranjeras, de las cuales siete fueron por lesiones de bala. El atacante murió en el lugar de los hechos tras lesionarse a sí mismo con el arma, luego de ser herido en una pierna durante la intervención de la Guardia Nacional.

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