México y EU coinciden en que el T-MEC no debe desaparecer: asegura Sheinbaum tras reunión con Greer

La presidenta Claudia Sheinbaum (Sáshenka Gutiérrez/EFE)

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este martes que su Gobierno y Estados Unidos coincidieron en la importancia de mantener el Tratado común con Canadá, el T-MEC, en medio de las conversaciones bilaterales sobre aranceles y reglas de origen de cara a la revisión formal del acuerdo comercial en mayo.

Desde la Mañanera del Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo Federal precisó que recibió el lunes al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, con quien abordó “distintos temas” relacionados tanto con los aranceles vigentes como con la visión de largo plazo del tratado.

“Es muy importante que digamos que coincidimos en la importancia de mantener el tratado”, enfatizó Sheinbaum.

Asimismo, agregó que EU tiene observaciones para fortalecer las reglas de origen, mientras que México busca que disminuyan los aranceles al acero, los vehículos y el aluminio.

Sostuvo que los equipos de ambas naciones seguirán trabajando durante varios días y adelantó que la siguiente ronda de conversaciones será en Washington.

También informó que el equipo mexicano de negociación se reforzará con tres nuevos integrantes, aunque no precisó más detalles.

La reunión del lunes en Palacio Nacional formó parte de la preparación rumbo a la revisión conjunta del T-MEC prevista para el 1 de julio y las primeras rondas de negociaciones formales que iniciarán a partir del 25 de mayo.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y la Secretaría de Economía instruyeron a sus equipos a avanzar esta semana en discusiones técnicas sobre seguridad económica, acciones comerciales complementarias, reglas de origen reforzadas para bienes industriales clave, minerales críticos y otros pendientes bilaterales.

Igualmente, acordaron celebrar la primera ronda oficial de negociaciones bilaterales en la semana del 25 de mayo en Ciudad de México.