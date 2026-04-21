México es ejemplo mundial en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas: Alto Comisionado de la ONU para los DH

Alto Comisionado de la ONU para los DH en reunión en el INPI

Durante su reunión en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, reconoció los avances de México en los derechos de los Pueblos Indígenas en México al afirmar que el país es “ejemplo mundial” en la materia.

Al sostener un diálogo con el director general del Instituto, también reconoció el aporte de los pueblos indígenas por sus acciones contra el cambio climático.

Durante el encuentro, el titular del INPI presentó a la comunidad internacional la histórica Reforma Constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, donde destacó que por encargo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se elabora la propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.

Enfatizó que esta Iniciativa de Ley, será sometida a un amplio proceso de diálogo y consulta con los pueblos y comunidades indígenas en su carácter de sujetos de derecho público. Subrayó que su elaboración fue un proceso colectivo en la que participaron expertas y expertos; representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos, así como diversas instituciones del Estado, a fin de que esta Ley sea resultado de un amplio consenso que responda a las demandas de dichos pueblos y comunidades.

Y como un acto de justicia social, el director general del INPI también resaltó que el Gobierno de México, a través del INPI, implementa 21 Planes de Justicia dando cobertura a 33 Pueblos Indígenas y 1 Pueblo Afromexicano; 2 mil 213 Comunidades Indígenas; 318 Comunidades Afromexicanas, con un total de 2.2 millones de personas beneficiadas y una inversión acumulada de 51,498 mdp.

Además de las reuniones que ha mantenido el Alto Comisionado con funcionarios e instituciones del país, organizaciones de colectivos de búsquedas y familiares de personas desaparecidas, siguen exigiendo entablar un diálogo con él, piden que no se ignore su realidad.