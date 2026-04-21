Piden senadores comparecencia de fiscal de Chihuahua tras muerte de agentes de EU en presunto operativo

Javier Corral Javier Corral Jurado, senador del grupo parlamentario de Morena durante sesión ordinaria en la Cámara de Senadores. (Andrea Murcia Monsivais)

Ante la serie de contradicciones y controversia por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en Chihuahua, senadores abrieron la posibilidad de llamar a comparecer al fiscal general del estado, César Jáuregui, al considerar que se trata de un hecho de alta gravedad que podría implicar violaciones a la Constitución y a la soberanía nacional.

El senador de Morena y ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, no descartó la posibilidad de que la gobernadora de la entidad, Maru Campos también sea citada pero por lo pronto el que debe ser llamado a cuentas por la serie de contradicciones en ese caso de la presencia y muerte de los estadounidenses en esa entidad es el procurador del estado.

“El fiscal general del estado, es muy importante que lo haga”, recalcó

- ¿Quién más? ¿La gobernadora?, se le insistió.

- Por lo pronto el fiscal. La gobernadora no sabe nada, ella anda en la verbena. Yo creo que eso debe de ser una facultad del Senado de la República y de la Junta de Coordinación Política, yo lo creo.

Corral cuestionó versiones que apuntan a que los agentes pertenecerían a la CIA y consideró que ello agrava el caso.

“¿Desde cuándo la CIA capacita policías en nuestro territorio?”, fustigó

El legislador insistió en que el caso no debe quedar sin consecuencias y llamó a que se realicen todas las aclaraciones necesarias, incluyendo posibles sanciones.

Reconoció que aún no ha presentado formalmente la solicitud para que comparezca el fiscal de Chihuahua pero dejó abierta la puerta a que la Senado de la República, a través de sus órganos internos, impulse el citatorio.

Corral planteó que el caso no solo compete al ámbito de seguridad pública, sino también a la seguridad nacional y a la política exterior, áreas que —recordó— son facultad exclusiva del Ejecutivo federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El exgobernador de Chihuahua acusó inconsistencias y un manejo “falaz” en la versión de las autoridades estatales sobre la presencia de agentes extranjeros y recordó que en menos de 24 horas se modificó la narrativa oficial.

“Es un manejo mentiroso, falaz”, acusó

El morenista cuestionó que en un principio se minimizara el hecho bajo el argumento de que los agentes solo habían recibido “un aventón”, para después reconocer algún tipo de participación en territorio estatal.

Corral fue más allá al advertir que podría tratarse de una violación a la normatividad que regula la actuación de agentes extranjeros en México, al señalar que cualquier tipo de colaboración debe ser autorizada por el gobierno federal.

Por su parte, el coordinador del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, pidió cautela ante el caso y consideró que podrían existir convenios de colaboración entre autoridades estatales mexicanas y agencias estadounidenses.

Velasco no descartó que, en caso de detectarse irregularidades, proceda un llamado a rendir cuentas.

“Es un tema que ellos tienen que aclarar, podrían existir anomalías por parte del fiscal del Estado y si existe la posibilidad de que sea llamado a rendir cuentas”, admitió

Sin embargo, coincidió en que el fiscal estatal debe ofrecer explicaciones claras sobre los operativos y la naturaleza de cualquier acuerdo existente.

“Va a ser importante que dé una explicación el fiscal de estos operativos que están realizando y si existen estos convenios”, señaló.