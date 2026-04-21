De cara al Mundial de Futbol, hay que fortalecer la vacunación

Mundial y vacunación Ante la proximidad del Mundial de Futbol 2026, especialista llama a revisar cartillas de vacunación y aplicar los biológicos que hagan falta, ante la llegada masiva de turistas nacionales y extranjeros (Crónica Digital)

De cara a la celebración del Mundial de Futbol en nuestro país y ante un contexto de creciente movilidad internacional por este evento deportivo especialista en salud destaca la importancia de reforzar las medidas de prevención frente a enfermedades transmisibles.

Para ello es de suma importancia que se revisen esquemas de vacunación que estén completo, ante la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros a la copa del mundial.

Ello debido a que, ante la proximidad de este evento deportivo de talla internacional, con 104 partidos y tres países anfitriones; México albergará 13 encuentros, incluida la ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, estimando la llegada de más de 5.5 millones de visitantes adicionales.

Este escenario representa un reto en materia de salud pública, debido a que puede favorecer la propagación de enfermedades respiratorias altamente contagiosas.

Vacunación contra el sarampión Especialista llama a revisar cartilla de vacunación y aplicarse los biológicos que hagan falta, para proteger la salud, ante la llegada masiva de turistas, al Mundial de Futbol 2026

Al respecto, la doctora Gloria Huerta, gerente médico de Vacunas en GSK México aseveró que mantener actualizado el esquema de vacunación protege no solo durante esta celebración deportiva, sino a cada persona de cualquier edad y sus familias a lo largo de la vida.

“La mejor medicina para evitar que una enfermedad comience es la prevención mediante la vacunación, y más ante la llegada de un evento masivo como el mundial. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos”, reiteró.

En este contexto, la Semana de Vacunación de las Américas, del 25 de abril al 2 de mayo del año próximos, bajo el lema “Tu decisión marca la diferencia. Inmunización para todos”, busca fortalecer la prevención y avanzar en la eliminación de más de 30 enfermedades transmisibles hacia 2030, de las cuales 11 son prevenibles mediante inmunización.

La población en general, recordó, puede participar en las jornadas de vacunación nacionales para iniciar o completar sus esquemas de inmunización. Las autoridades sanitarias han señalado que las personas de entre 20 y 59 años también pueden acceder a vacunas clave contra enfermedades como tétanos, difteria, sarampión y rubéola, que podrían estar disponibles de manera gratuita en instituciones del sector salud.

Buen programa de inmunización en el país

La doctora Huerta aseveró que en materia de inmunización, nuestro país cuenta con el Programa de Vacunación Universal, uno de los más amplios del mundo al abarcar distintas etapas de la vida, desde la infancia hasta la adultez, por lo que llamó a revisar la cartilla de vacunación y consultar con el profesional de la salud los biológicos que sea necesario aplicarse cada persona.

Asimismo, mencionó que es fundamental acudir a valoración médica para recibir orientación personalizada sobre las vacunas según la edad, el estado de salud o condiciones específicas del sistema inmunológico.

Vacúnate, cuídate y disfruta el Mundial

La doctora Gloria Huerta resaltó que la vacuna TDAP, ayuda a prevenir el tétanos, la difteria y la tos ferina, enfermedades que pueden generar complicaciones severas como dificultad respiratoria, parálisis, daño neurológico o incluso la muerte en casos graves.

Además, se recomienda que las mujeres embarazadas reciban una dosis durante cada gestación para brindar protección temprana a los recién nacidos frente a la tos ferina.

“En eventos o concentraciones masivas —como, por ejemplo, el Mundial—, ofrecer asesoramiento sobre vacunación a visitantes y residentes del país anfitrión constituye una medida preventiva clave para reducir el riesgo de enfermedades infecciosas”.

Para ello, a través del sitio “dondemevacuno.salud.gob.mx, las personas pueden localizar el centro de vacunación más cercano.