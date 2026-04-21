Se registró otro derrame en ducto de Pemex en Progreso, Yucatán

El Muelle de Progreso

En medio de las investigaciones del Gobierno Federal del caso de derrame de hidrocarburo en el Golfo de México, responsabilidad de Pemex, el pasado 17 de abril se registró otra fuga en un ducto marino de la petrolera en Progreso, Yucatán.

De acuerdo a informes de Pemex, la fuga que fue identificada por la aparición de iridiscencias y burbujas en el agua, quedó sellada este martes ya que los procolos de atención y contención de hidrocarburos fueron activados de inmediato.

La fuga se localizó a la altura de los pilares 35 sur 35 norte del viaducto antiguo de Progreso en un ducto marino que ya no continuaba en operación.

Según Pretroleos de México, la fuga fue controlada en su totalidad y sin dejar rastros de derrame en las playas de la localidad.

El gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena informó que el incidente fue atendido y que no tiene ninguna relación con el derrame ocurrido en el Golfo, además aseguró que continuará la vigilancia para garantizar la seguridad de las costas, del medio ambiente y la tranquilidad de las familias.