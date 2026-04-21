Conagua hace un llamado a hacer una adecuada disposición de la basura para disminuir riesgos de inundaciones

Trabajos de desazolve Conagua

Ante la próxima temporada de lluvias y huracanes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hace un llamado a autoridades estatales y municipales, así como a la población en general, para disponer adecuadamente de la basura, especialmente artículos de gran tamaño como vehículos, colchones, sillones y refrigeradores, entre otros.

Esto con el objetivo de evitar que lleguen a la infraestructura de desagüe o a los sistemas de drenaje, y permitirán su adecuada operación para reducir riesgos de desbordamientos y daños en zonas habitacionales.

Al respecto, la dependencia a realizado nueve operativos de apoyo para la limpieza y desazolve de ductos de drenaje en Cajeme, Sonora; Juan José Ríos, Sinaloa; Mazamitla y Juanacatlán, Jalisco; Iguala, Guerrero; Matamoros, Tamaulipas, y Orizatlán, Ajacuba y Mixquiahuala, Hidalgo, en los cuales se han limpiado mil 463 pozos de drenajes y casi 119 mil 500 metros de ductos, en beneficio de casi 109 mil pobladores.

En la infraestructura a su cargo en el Valle de México, la Conagua ha retirado más de 115 toneladas de basura desde las plantas de bombeo El Caracol, La Caldera y Casa Colorada Profunda, que es a donde llegan las aguas negras que circulan a través de obras como el Gran Canal del Desagüe; los drenes General del Valle de México, Chimalhuacán I y II y General del Valle de México; los túneles Emisor Oriente, Río de la Compañía e Interceptor Río de los Remedios, así como los ríos San Francisco, San Rafael y de la Compañía, y el Canal General.

Asimismo, se han llevado a cabo más de cien jornadas de limpieza, en las que se han retirado aproximadamente mil 500 toneladas de basura y desechos sólidos. Destaca la intervención del canal Cartagena, los ríos Tula, Hondo, Totolica, Chico, San Luis y Tlalnepantla, así como las presas El Sordo y Los Cuartos.