Caso ‘Alito’, con más información para continuar proceso de desafuero

CDMX — El diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Comisión Jurisdiccional, informó que será después de la próxima sesión de dicha instancia cuando se defina una fecha para reiniciar el desahogo de la solicitud de declaración de procedencia contra Alejandro ‘Alito’ Moreno, y de prosperar se garantizará sus derechos de audiencia.

El legislador aseguró que los trabajos continúan y la comunicación con la Fiscalía de Campeche, que realizó la solicitud, permanece activa.

“Este miércoles tenemos sesión de la Comisión Jurisdiccional, y seguramente después de la sesión estaremos ya dando una fecha definitiva para poder iniciar, reiniciar. Los trabajos se siguen haciendo y la comunicación, digamos, con las autoridades que interpusieron la solicitud del estado de Campeche sigue fluida”, señaló Cervantes Flores.

Explicó que el desarrollo del proceso dependerá de lo que determine la Sección Instructora, particularmente en lo referente a la eventual comparecencia de la persona involucrada.

“Todo depende de qué determine la Sección Instructora, todo dependiendo de eso. Evidentemente, insisto, si el procedimiento inicia, desde luego se le tiene que otorgar derecho de audiencia a la persona a la que le fue solicitado retirar el fuero”, indicó el diputado.

Subrayó que cada integrante de la Sección Instructora debe definir su posición, en lo particular, él ya tiene su postura frente al caso; sin embargo, recordó que no se trata “de un tema de aprobación o no de los elementos técnicos de las solicitudes”, sino de su análisis.

“Es un tema de que se cumplan o no los requisitos. Nosotros estamos en espera de la determinación de cada uno de los miembros de la sección, yo ya tengo la mía, la que me corresponde en lo personal, y a partir de ahí estaremos nosotros decidiendo y, como todo el mundo sabe, es un voto colegiado”, explicó.

En cuanto a los tiempos del procedimiento, aclaró que no existen plazos fatales en la etapa inicial. “Nunca en nuestros procedimientos hay plazos fatales. Una vez que inicia el procedimiento, ahí sí ya hay plazos perfectamente terminados en la ley”.

Detalló que de dar procedencia a la solicitud el plazo máximo para la resolución no puede exceder los 90 días. “Todo va dependiendo de cómo se vaya desahogando, pero sí hay un límite que no puede pasar”.

Comentó que “sí se han recibido información adicional y la comunicación con las autoridades sigue, por parte del secretario técnico de la Sección”.