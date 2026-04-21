¿Qué hacían los agentes de la CIA en México y a qué hora fallecieron tras el operativo antidrogas? Tras la muerte de dos funcionarios estadounidenses en México, se ha revelado que estos formarían parte de la CIA (CIA)

Tras informar que dos funcionarios de EU murieron el pasado domingo en México, se ha revelado que estos formarían parte de la CIA.

El pasado domingo 19 de abril se reportó la muerte de dos funcionarios estadounidenses en México, quienes, de acuerdo con el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, formaban parte de la embajada de dicho país, junto con dos personas mexicanas pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua (AEI).

Sin embargo, el medio The Intercept publicó este martes que los dos funcionarios estadounidenses que fallecieron formarían parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según lo indicaron fuentes anónimas al diario.

¿Qué hacían los agentes de la CIA en México y qué les pasó?

De acuerdo con el medio, los agentes de la CIA habrían fallecido en un accidente automovilístico en la Sierra de Chihuahua mientras salían de una redada de drogas; junto con ellos murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, y Manuel Genaro Méndez Montes, un oficial de la misma dependencia.

Asimismo, el reporte señala que los funcionarios estadounidenses habrían fallecido alrededor de las 2 de la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Morelos, después de que su convoy, conformado por varios vehículos, partiera del lugar de la redada antidrogas y se saliera de la carretera, cayendo por el borde de un barranco y explotando al impactar.

¿Qué dijeron las autoridades sobre la muerte de dos funcionarios suyos en México?

Por su parte, el embajador Ronald Johnson en su cuenta de X solo informó que reconocía la dedicación y esfuerzos de los funcionarios fallecidos por “enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo”.

“Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente”. Fue parte de lo publicado por el embajador de EE. UU.

Lamentamos profundamente la trágica pérdida de dos miembros del personal de la Embajada de los Estados Unidos, del Director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) de Chihuahua y de un elemento de dicha agencia en este accidente. Reconocemos su dedicación y sus incansables… — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 19, 2026

Por otra parte, en tempranas declaraciones, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México no tenía conocimiento de esta operación, asegurando que “fue una decisión del gobierno de Chihuahua”.

Mientras que la Fiscalía General de Chihuahua señaló que los estadounidenses y los funcionarios mexicanos fallecieron en un “accidente cuando regresaban del operativo de destrucción de laboratorios clandestinos en el municipio de Morelos”.