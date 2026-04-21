Cofepris aprueba nueva indicación en tratamiento contra cáncer de próstata 

Cáncer de próstata La COFEPRIS aprobó una nueva indicación terapéutica de Bayer, para tratar a pacientes con cáncer de próstata en etapa avanzada (La Crónica de Hoy)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), ha autorizado una nueva indicación terapéutica para pacientes con cáncer de próstata.

La farmacéutica informó que esta es una nueva opción terapéutica innovadora en el tratamiento de pacientes con cáncer de próstata.

Lo anterior, dio a conocer Bayer, luego de que la COFEPRIS analizó los resultados del estudio ARANOTE, proporcionando con este avance una opción adicional a los médicos para personalizar el tratamiento según las necesidades individuales de sus pacientes.

El cáncer de próstata es curable si se detecta a tiempo El cáncer de próstata es curable si se detecta a tiempo, ya que cada año se diagnostican unos 30,000 nuevos casos en el país (Especial)

En este sentido, Yusimit Ledesma, directora médica en Bayer México, enfatizó que con la referida aprobación se marca un hito importante en la misión de la farmacéutica de brindar tratamientos innovadores y efectivos para los pacientes con cáncer de próstata, “como el recientemente aprobado, que representa un avance significativo en el manejo del cáncer de próstata metastásico sensible a hormonas”, enfatizó.

Es importante mencionar que el cáncer de próstata es uno de los tipos de neoplasias malignas más comunes en nuestro país, ya que se estima que uno de cada ocho hombres en México será diagnosticado con este padecimiento en algún momento de su vida.

30,000 nuevos casos de cáncer de próstata al año

Asimismo, con base en datos de la Secretaría de Salud, se estima que cada año se diagnostican aproximadamente 30,000 nuevos casos de cáncer de próstata a nivel nacional.

Además, se reporta que es la primera causa de muerte por cáncer en hombres, lo que resalta la importancia de contar con tratamientos eficaces y accesibles para esta enfermedad, así como un diagnóstico temprano que permita una intervención oportuna a fin de evitar que el cáncer evolucione.

Al respecto, la indicación terapéutica de la referida farmacéutica, se convierte en una opción valiosa para los pacientes con cáncer de próstata en etapa avanzada, gracias a su capacidad para prolongar la supervivencia y reducir el riesgo de progresión de la enfermedad, que representa un avance importante en el tratamiento de esta condición, significando más pacientes sin quimioterapias y con una mejor calidad de vida.

La doctora Ledesma reiteró el compromiso por seguir invirtiendo en investigación y desarrollo para ofrecer soluciones que marquen la diferencia en la vida de los pacientes, al tiempo que reconoció a los profesionales de la salud que trabajan incansablemente por el bienestar de sus pacientes, lo que permitirá, sostuvo, seguir avanzando hacia un futuro en el que los pacientes tengan acceso a tratamientos que les brinden esperanza y mejores resultados.