México y la UE revisan relación bilateral en salud, seguridad y asuntos digitales

Se revisaron los detalles para la realización de la Cumbre México-Unión Europea

Como parte de su agenda de trabajo por Bruselas, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez se reunió con distintos funcionarios de la Unión Europea para organizar los detalles de su próxima visita a México.

El canciller se reunió con António Costa, presidente del Consejo Europeo, donde abordaron cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión; asimismo, en preparación de su viaje a nuestro país, afinaron detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea.

De igual manera, se encontró con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para revisar la agenda bilateral y subrayar la importancia de aumentar el trabajo conjunto en materia de salud, seguridad y asuntos digitales.

Por otra parte, intercambió puntos de vista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpias, Justa y Competitiva, para explorar vías de colaboración en temas de transición energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos que permitirán impulsar un crecimiento más justo y sostenible.

En ese mismo contexto, conversó con Markus Beyrer, presidente de Business Europe, la confederación europea de cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea, sobre la capitalización de oportunidades emergentes con la firma del AGM y de la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los desafíos del sistema económico global.

Además, se aprovechó la visita para platicar con la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, con quien coincidió en la relevancia del diálogo parlamentario para fortalecer la relación y consolidar una agenda estratégica entre México y la Unión Europea.