¿Quién es el Jamieson Greer?: El funcionario de EU que le levantó el dedo a Marcelo Ebrard

Marcelo Ebrard El titular de la Secretaría de Economía salió de Palacio Nacional mientras conversaba con el representante estadounidense tras la reunión de negociaciones sobre el T-MEC.

Un momento pasó casi desapercibido este pasado lunes 20 de abril en las inmediaciones de Palacio Nacional. El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, salió del recinto luego de tener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la continuidad del T-MEC. Afuera, se apreció como el enviado comercial de Estados Unidos se coloca frente a él y le habla mientras hace ademanes y gesticulación que internautas interpretaron como en “regaño”.

¿Quién es Jamieson Greer y cuál ha sido su papel en las negociaciones del T-MEC?

Jamieson Greer se desempeña como representante comercial de Estados Unidos, cargo desde el que encabeza la estrategia de Washington en materia de comercio internacional y, actualmente, juega un papel central en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Como titular de la oficina del USTR, Greer lidera las conversaciones bilaterales con México junto con la Secretaría de Economía, en una etapa preparatoria rumbo a la revisión conjunta del acuerdo prevista para 2026.

Greer encabeza la posición estadounidense en la revisión sexenal del T-MEC, un mecanismo previsto en el propio tratado para evaluar su continuidad y posibles ajustes. Desde esa posición, ha impulsado una agenda orientada a endurecer disciplinas comerciales, particularmente en sectores manufactureros estratégicos.

Entre los puntos que ha colocado sobre la mesa destacan modificaciones a las reglas de origen, especialmente en el sector automotriz, para elevar los requisitos de contenido regional y limitar el uso de insumos externos —con énfasis en reducir dependencias de Asia y frenar posibles esquemas de transbordo vía México. También ha defendido revisar incentivos que, desde la óptica de Washington, han facilitado la relocalización de operaciones productivas fuera de Estados Unidos.

Además, Greer ha planteado que las conversaciones podrían extenderse más allá de la fecha clave del 1 de julio, en caso de que persistan diferencias sustantivas. Incluso ha señalado públicamente que escenarios como una renegociación profunda o ajustes estructurales están dentro del margen contemplado por el proceso de revisión.