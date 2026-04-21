¿Cómo va la Huelga en el Monte de Piedad? sindicatos se unen para ayudar con problemas económicos de los trabajadores

Huelga en Monte de Piedad Mantener las guardias en las sucursales se ha dificultado debido a que algunos miembros han optado por buscar fuentes alternativas de ingresos.

El conflicto laboral en el Monte de Piedad se dirige a los 7 meses de haber iniciado y sin señalas de que exista un avance importante en las negociaciones entre el patronato y el sindicato. Las personas trabajadoras continúan batallando por mantenerse en paro. Ahora, están recibiendo ayuda de otros gremios como una muestra de solidaridad a su causa.

Actualización de la huelga en el Monte de Piedad

Han pasado más de 200 días ya desde que inició la huelga en el Monte de Piedad debido a las diferencias entre el sindicato y el patronato de la institución.

Mientras el tiempo pasa, las personas trabajadoras se mantienen sin recibir sus nóminas, lo que desde hace semanas empieza a presionar la situación debido a las dificultades económicas. Mientras algunos miembros mantienen sus guardias permanentes de 9:00 a 17:00 horas en las sucursales, algunos más han tenido que buscar fuentes alternativas de ingresos.

Ante esta situación, otros gremios sindicales han optado por mostrar su solidaridad con el Monte de Piedad, ayudándoles de forma económica para que puedan sostener su lucha laboral. Algunas de estas formas de ayuda incluyen la venta de productos electrónicos mientras las sucursales se mantienen cerradas al público y con sus respectivas prendas bajo resguardo.

¿Qué avances hay en la Huelga en el Monte de Piedad?

Tras semanas de paro laboral, la situación se mantiene prácticamente estancada. El patronato acusa al sindicato de mantener el paro de forma ilegítima luego de ser declara inválido por las autoridades judiciales, así como de no generar propuestas abiertas para la resolución real del conflicto.

Por su parte, el sindicato afirma que las propuestas del patronato no son más que una simulación que busca evitar los puntos importantes así como de violar el contrato colectivo de trabajo en puntos específicos como los aumentos salariales, asignación de plazas, entre otros. También, se han negado a que autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social intervengan como mediadores del conflicto.