Familiares de desaparecidos denuncian ante la ONU crisis de impunidad en México

Familiares de personas desaparecidas en México expusieron ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, la grave crisis que enfrenta el país debido a la impunidad en estos casos, durante una reunión realizada en la capital.

El encuentro, que tuvo una duración aproximada de dos horas, reunió a 25 familiares provenientes de distintos estados de la República, quienes compartieron sus testimonios y señalaron que el problema de las desapariciones no es reciente, sino que se remonta desde la llamada “guerra sucia” hasta la actualidad.

Durante la reunión, los participantes expusieron que uno de los principales problemas que enfrentan es la falta de justicia, ya que la mayoría de los casos no han sido resueltos ni investigados de manera adecuada. Afirmaron que la impunidad sigue siendo una constante en México, lo que ha impedido que las familias conozcan la verdad sobre el paradero de sus seres queridos.

Los colectivos también señalaron que, aunque existen avances en materia legal y la creación de instituciones para la búsqueda de personas, estos esfuerzos no han sido suficientes para atender la magnitud del problema. Indicaron que persisten deficiencias en las investigaciones, así como una falta de resultados concretos por parte de las autoridades.

Además, los familiares pidieron al funcionario internacional que respalde las acciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, el cual ha propuesto llevar el caso de México ante instancias internacionales debido a la gravedad de la situación.

En este contexto también se destacó que diversas organizaciones y colectivos han solicitado mayor intervención y acompañamiento internacional, con el objetivo de búsqueda, garantizar el acceso a la justicia y visibilizar la problemática a nivel global.

Los testimonios de las familias reflejan una profunda preocupación en sus casos, así como por las condiciones en las que realizan labores de búsqueda, muchas veces por cuenta propia. Algunos denunciaron que enfrentan obstáculos institucionales, así como riesgos en su labor, lo que agrava aún más la situación.

Por su parte, Volker Türk escuchó las demandas y preocupaciones de los colectivos como parte de su visita oficial a México, en la que también sostendrá reuniones con autoridades federales y otros actores involucrados en la defensa de los derechos humanos.

La visita del funcionario ocurre en medio de un creciente escrutinio internacional sobre la situación de las desapariciones en el país, considerada por diversos organismos como una de las principales crisis en materia de derechos humanos.

Finalmente, las familias reiteraron su exigencia de verdad, justicia y resultados, al señalar que continuarán buscando a sus seres queridos y alzando la voz hasta que sus casos sean atendidos de manera efectiva por las autoridades.