Subsecretarío de Economía encabeza segunda reunión bilateral con representantes de EU

Con miras al Proceso de Revisión del TMEC, el próximo primero de julio de 2026, el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, continuó con las conversaciones de relación bilateral con el subsecretario de la Representación Comercial de los Estados Unidos (USTR), Jeffrey Goettman.

Durante la visita de la comisión estadounidense, señaló que la relación entre México y Estados Unidos atraviesa un buen momento que se vio reflejado en la reunión que tuvo Jamieson Greer, Representante Comercial de Estados Unidos, tanto con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como con el Secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

En este encuentro se abordaron, entre otros temas, avances y pendientes de las discusiones previas referentes a las barreras comerciales y al Informe Especial 301 sobre Derechos de Propiedad Intelectual, así como reglas de origen, reducción de la dependencia de importaciones externas a la región, los aranceles al acero, aluminio y cobre bajo la medida 232 aplicados por Estados Unidos al mundo y el fortalecimiento de las cadenas de suministro entre ambos países.

Todos estos asuntos serán retomados a mayor profundidad técnica entre los equipos de ambos países en las reuniones que se llevarán a cabo hasta el día jueves de la presente semana en la Ciudad de México.