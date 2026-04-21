IMSS inaugura Hospital de Gineco Pediatría en Campeche

IMSS inaugura hospital en Ciudad Campeche El director del IMSS y la gobernadora de Campeche, Zoé Robledo y Layda Sansores inauguraron el hospital de Gineco Pediatría, que beneficiará a más de 341 mil derechohabientes de la región

El director general del IMSS, Zoé Robledo, y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, encabezaron la inauguración del Hospital de Gineco Pediatría No. 15, que beneficiará a más de 341 mil derechohabientes en la región.

Robledo Aburto resaltó la coordinación con el gobierno de Layda Sansores para atender la necesidad en salud de la población y concretar el hospital, el cual se convierte en una realidad no solamente para los derechohabientes del IMSS sino con la potencia para poder atender a todas las personas sin importar su condición de seguridad social”.

La población de Ciudad del Carmen, dijo, contará con especialidades que no se tenían antes, como: pediatría, ginecología, medicina interna, psiquiatría, traumatología, cirugía pediátrica, entre otras.

Este hospital, abundó, permitirá una capacidad resolutiva local y justicia social territorial, que implicó una reinversión por completo, de las más importantes realizadas en los últimos años, para contratar médicas y médicos especialistas.

“Vamos a seguir creciendo, nuestro modelo tiene que seguir creciendo en ese sentido. Y desde luego la innovación tecnológica, la posibilidad de tener sistemas que hoy ya están siendo adoptados por el IMSS Bienestar”, con lo que se podrán tener las mismas plataformas de atención, desde la consulta de Primer Nivel, especialidades, módulos de hospitalización y “todo en este ecosistema que nos permite tener ya 54 millones de expedientes digitales”, dijo.

La gobernadora Layda Sansores mencionó que dicho proyecto permaneció por largo tiempo inconcluso debido a conflictos administrativos y legales, lo que provocó el deterioro total del equipamiento originalmente destinado a su operación.

Empero, añadió, gracias a la voluntad política, trabajo coordinado y compromiso institucional, el Hospital de Gineco Pediatría No. 15 fue rescatado y puesto en funcionamiento, logro que representa un acto de justicia social para las y los habitantes de la región, quienes durante años demandaron servicios de salud adecuados.

El director del IMSS subrayó la conformación del Consejo Ciudadano instalado en este hospital para resolver y revisar el avance de la obra, cuya función ayudó a detectar problemas y plantear soluciones.

Hospital del IMSS en Campeche La puesta en marcha del Hospital de Gineco Pediatría No. 15 en Campeche, opera al 100% y ya ha brindado más de 3 mil consultas de especialidad

La representante del IMSS en Campeche, doctora Flor Irene Rodríguez, subrayó que la obra marca “un antes y un después” en la atención médica especializada para la población de la región al ser una respuesta concreta a las necesidades de salud.

Explicó que la operación del hospital, fue escalonada, a partir del 1º de febrero pasado en consulta externa y eventualmente las demás áreas de hospitalización.

Hoy opera al 100 por ciento en todos sus servicios y se han otorgado más de 3 mil consultas de especialidad, 112 intervenciones quirúrgicas, atendido 61 nacimientos, lo cual refleja el impacto directo en la vida de las familias de la región.

Por su parte, la médico subespecialista en Oncología Ginecológica, doctora Mariana Ávila, destacó que el referido nosocomio se consolidará como un referente en atención oncológica ginecológica en la región, contribuyendo a elevar la calidad de vida de las mujeres derechohabientes.

El hospital cuenta con áreas especializadas como: cunero patológico, prematuros y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), pediátricos y de adultos, con cerca de 800 trabajadores de diversas categorías.