Mario Delgado destaca impulso a la soberanía científica, tecnológica y energética

Mario Delgado, secretario de Educación El secretario de Educación, Mario Delgado destacó el impulso que el Gobierno Federal le da a la soberanía científica, tecnológica y energética del país

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseveró que México consolida una ruta hacia la soberanía científica, tecnológica y energética, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

En el marco del 65 Aniversario del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), el funcionario federal destacó el papel de la ciencia como motor de la transformación y señaló que la formación de especialistas de alto nivel fortalece la autosuficiencia del país y el futuro tecnológico que pertenece a las y los mexicanos.

Durante la Ceremonia de Entrega de Diplomas a Graduadas y Graduados del Cinvestav del periodo marzo 2025 a febrero de 2026, reconoció a las y los 491 egresados del Centro “como la vanguardia que construye soluciones estratégicas para el desarrollo nacional y el bienestar social”.

Acompañado de los directores generales del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y del Cinvestav; Arturo Reyes Sandoval y Alberto Sánchez, respectivamente, el secretario Delgado Carrillo señaló que a más de seis décadas de la creación del Cinvestav, se consolida como uno de los centros de investigación más relevantes de América Latina y el Caribe, con presencia en 10 entidades y una oferta académica que fomenta el pensamiento crítico y la construcción de respuestas a los desafíos nacionales.

Resaltó que su comunidad científica participa en proyectos estratégicos como el Centro de Diseño de Semiconductores, impulsado en el Plan México, lo que demuestra que el desarrollo científico es clave para fortalecer la soberanía nacional.

El Plan Nacional de Energía, abundó, traza la meta de alcanzar 40% de generación eléctrica con energías renovables hacia el 2030, con el uso de tecnologías como el almacenamiento en baterías, aprovechamiento de presas, combinación de energía fotovoltaica e hidráulica e impulso al hidrógeno verde.

Además, señaló, debido a que México importa más del 75 % del gas natural que consume, el Gobierno Federal ha convocado a la comunidad científica a desarrollar tecnologías para la extracción de gas no convencional sin impacto ambiental, incorporando insumos biodegradables y el uso eficiente de agua congénita, en un esfuerzo inédito para fortalecer la soberanía energética y la toma de decisiones con base en el conocimiento.

El director general del Cinvestav, Alberto Sánchez destacó la trayectoria consolidada en la formación científica, con 68 programas de posgrado en 34 departamentos, más de 18 mil egresados y presencia académica en 29 países, además de colaboración internacional en más de 50 naciones mediante 900 convenios.

Asimismo, refrendó el compromiso del Cinvestav de poner el conocimiento al servicio del país, al participar en proyectos estratégicos como el diseño de semiconductores, la red nacional de supercómputo y el desarrollo de vehículos no tripulados, así como en soluciones a problemas de energía, salud y medio ambiente, con investigaciones orientadas a mejorar la calidad de vida y fortalecer sectores clave como la producción alimentaria nacional.

A través de un video mensaje, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz, afirmó que el Cinvestav ha sido clave en la generación de conocimiento propio y la formación especializada en sectores estratégicos, al evolucionar sus programas desde áreas fundamentales como matemáticas y física hacia disciplinas de frontera, como genómica avanzada, tecnologías de la información, supercómputo y sistemas autónomos.

Recordó que la institución participa en proyectos nacionales como el clúster de supercómputo, el proyecto Kutsari para el diseño de circuitos integrados y el proyecto Quetzal para vehículos no tripulados, además de aportaciones relevantes en biotecnología, como la secuenciación del genoma de maíz más antiguo conocido, con más de 5 mil años de antigüedad, contribuyendo al desarrollo científico, productivo y sanitario del país.

En representación de las y los graduados, Claudia Patricia Valdivia afirmó que la articulación entre la investigación científica y la política pública es fundamental para construir un México más equitativo, con instituciones más fuertes y democráticas, al reconocer el compromiso del Estado con la educación de alto nivel y el desarrollo científico.