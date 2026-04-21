Roberto Velasco se reunió con su homólogo en Bélgica

En el marco de su primera gira de trabajo como canciller, Roberto Velasco se reunió con su homólogo Maxime Prévot, ministro de Relaciones Exteriores del Reino de Bélgica, con el objetivo de robustecer los lazos diplomáticos y aumentar la cooperación entre ambos países.

El secretario Velasco Álvarez agradeció a su contraparte por el cálido recibimiento y por la apertura para dialogar del interés mutuo en aumentar esfuerzos en temas de intercambio económico, colaboración cultural, semiconductores, industria farmacéutica, biotecnológica, entre otros.

Además, ambos funcionarios suscribieron el Acuerdo sobre Actividad Remunerada de Dependientes del Personal Diplomático. Con esta firma los familiares del personal diplomático en uno y otro país podrán desempeñar trabajos remunerados, con sus derechos laborales debidamente protegidos, contribuyendo así a mejorar el entorno y sus condiciones de vida.

El secretario aprovechó su visita para reunirse con la comunidad mexicana que reside en Bruselas, a quienes recordó que cuentan siempre con el apoyo de la Cancillería y que la instrucción de la presidenta Sheinbaum es que los connacionales en Bélgica y el mundo son la prioridad de la política exterior mexicana.

El titular de la SRE concluyó su viaje de trabajo con un diálogo abierto con el personal de la representación de México en este país, a cargo del embajador Rogelio Granguillhome, a quienes reconoció su gran labor por fortalecer la presencia y los vínculos de México en Bélgica y la Unión Europea, así como su trabajo en favor de las y los connacionales radicados en Bélgica.