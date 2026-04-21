Secretaría de Salud e IMSS Bienestar atienden a lesionados de balacera en Teotihuacán

Agresión en la zona arqueológica de Teotihuacán La Secretaría de Salud e IMSS Bienestar atienden y dan seguimiento puntual al estado de salud de las personas lesionadas la tarde de este lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán

Luego de los lamentables hechos registrados la tarde del pasado lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en donde varias personas resultaron lesionadas, ante el ataque armado de una persona, quien después se quitó la vida, la Secretaría de Salud y el IMSS Bienestar brindan seguimiento puntual a la evolución de las y los lesionados.

La dependencia encabezada por el secretario David Kershenobich puntualizó que

se brinda atención médica integral, gratuita y oportuna a las personas lesionadas, así como acompañamiento cercano a sus familias.

Como parte de la atención coordinada por el IMSS Bienestar, cinco personas lesionadas (de un total de 13) continúan bajo seguimiento médico en dos unidades.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen hospitalizados cuatro pacientes, quienes reciben atención especializada y se reportan estables, una de ellas en condición delicada, pero con evolución controlada.

En el Hospital General de Axapusco se atiende a una persona más, con evolución favorable y bajo vigilancia médica continua.

La dependencia precisó que a pocas horas de los lamentables hechos, seis personas ya fueron dadas de alta, tras presentar evolución favorable.

Ante tales acontecimientos, el secretario de Salud, David Kershenobich y el director general de IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, realizaron un recorrido por unidades médicas para dar seguimiento directo a la evolución de las y los pacientes y al trabajo del personal de salud, incluido el Hospital privado donde son atendidos dos pacientes, quienes se reportan estables y reciben atención adecuada.

Ambos funcionarios reiteraron su compromiso de brindar atención médica con calidad, calidez y sentido humano, así como de mantener informada a la población con transparencia. Se continuará con el acompañamiento integral a las personas afectadas y sus familias.