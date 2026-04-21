Maru Campos guarda silencio sobre la presencia de agentes de EU en Chihuahua

Maru Campos encabezó un homenaje póstumo a elementos de la Agencia Estatal de Investigación que perecieron en un accidente el fin de semana

Explicaciones — La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, encabezó una ceremonia en que se rindieron honores a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), que fallecieron en un accidente automovilístico el fin de semana, pero evitó hablar de los dos agentes de Estados Unidos que también perdieron la vida en este siniestro.

El evento tuvo lugar el lunes en el helipuerto del C4, donde se dieron cita representantes de los tres niveles de gobierno, familiares y amigos del director de la AEI, Pedro Román Oseguera y el oficial Manuel Genaro Méndez Montes.Al dirigirse a los deudos, la mandataria estatal afirmó que el legado que ambos agentes dejan, no se borrará con su ausencia.

“Su compromiso con la justicia y con la legalidad vive en cada investigación que su institución continúa, vive en cada comunidad que hoy camina más segura”, comentó.

Añadió que hoy los chihuahuenses les deben gratitud, misma que no cabe en protocolos ni en formas oficiales.

Al término de la ceremonia, Maru Campos se acercó a familiares de los agentes que perdieron la vida para expresarles sus condolencias y evitó ser cuestionada por periodistas sobre la presencia de estos oficiales de los que según el periódico “The Washington Post”, eran agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que participaban en un operativo contra el narco.

El rotativo estadounidense, que cita a dos fuentes conocedoras del asunto, informó este martes que los dos “funcionarios de la Embajada de Estados Unidos que murieron en un accidente automovilístico en Chihuahua cuando regresaban de la escena de una operación antinarcóticos trabajaron para la CIA, como parte de un papel significativamente ampliado en la lucha contra el tráfico de narcóticos en el hemisferio occidental”.

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