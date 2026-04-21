PT anuncia apoyo a reforma para certificar a los agroexportadores

CDMX — El campo vive una crisis creciente por falta de incentivos, la baja productividad y los efectos del deterioro ambiental, advirtió la diputada petista Margarita García, por lo que manifestó su apoyo a la reforma laboral para certificar a los agroexportadores.

En reunión con el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, los legisladores de todos los partidos plantearon dudas respecto a los alcances de la iniciativa que se discutirá en los próximos días en comisiones para su dictamen y posterior debate en la tribuna de San Lázaro.

La petista cuestionó al funcionario si, además del proceso de certificación laboral para empresas agroexportadoras, se prevén apoyos directos para los productores, así como facilidades en los trámites que permitan fortalecer su participación en el sector.

“El abandono del campo es una problemática creciente derivada de la falta de incentivos, la baja productividad y los efectos del deterioro ambiental, por lo que esta reforma, de ser aprobada, ayudará a mitigar los obstáculos que enfrentan las y los trabajadores del campo”, expuso.

Margarita García reconoció el compromiso de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, con el cumplimiento de sus promesas en materia social y laboral, al tiempo que reiteró que el Partido del Trabajo ha sido y será un actor constante en la defensa de los derechos de las y los trabajadores.