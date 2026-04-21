Sheinbaum revisará si la presencia de agentes de EU en Chihuahua violó la soberanía

Sheinbaum insiste en revisar si la presencia de agentes de EU en la sierra de Chihuahua viola la Constitución (Galo Cañas Rodríguez)

Tras el accidente registrado el pasado domingo en una carretera de Chihuahua, donde murieron dos agentes de Estados Unidos y dos funcionarios de la Fiscalía de Chihuahua, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se está investigando qué estaban haciendo los agentes estadounidenses y a qué institución pertenecen.

Señaló que los datos que se tienen hasta ahora es que sí había un trabajo conjunto con el estado de Chihuahua del cual, el gobierno federal no estaba enterado, por lo que tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para saber si se violó la Constitución o la ley de Seguridad Nacional.

Las declaraciones de la mandataria contradicen la versión del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien el lunes insistió en que los agentes estaban dando un curso de manejo de drones, destinado a capacitar a la Agencia Estatal de Investigación, pero que fue a seis horas de la zona donde se desarrolló un operativo para desmantelar uno de los narcolaboratorios más grandes de México.

Sin embargo, tanto The Washington Post como The New York Times han informado que los dos fallecidos eran oficiales de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos.

La tragedia se convirtió muy rápido en un nuevo frente sobre la injerencia de Estados Unidos en México, uno de los temas más sensibles de la relación bilateral tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El republicano insiste constantemente de forma pública y también en cada llamada privada con Sheinbaum en intervenir militarmente en el país, con la justificación de luchar contra los cárteles del narcotráfico, propuesta continuamente rechazada por la mandataria mexicana bajo el lema “cooperación sí, sumisión, no”.