Aureliano Guzmán Loera “El Guano”: ¿Cuál es la participación del hermano de ‘El Chapo’ en el Cártel de Sinaloa?

Aureliano Guzmán El FBI ha ofrecido una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a la captura del hermano de "El Chapo".

En las horas recientes, múltiples reportes han señalado que elementos federales realizaron una operación para capturar a Aureliano Guzmán Loera, hermano de ‘El Chapo’ Guzmán. Aunque esta información no está confirmada todavía, se sabe que “El Guano” ha tenido una participación relevante dentro del grupo criminal del Cártel de Sinaloa, encabezando su propia facción tras la división de la organización. Sus operaciones incluyen producción, traslado y control de rutas de droga, principalmente en Sinaloa.

¿Quién es Aureliano Guzmán Loera “El Guano?

Aureliano Guzmán Loera, conocido como “El Guano”, es un presunto narcotraficante mexicano identificado por autoridades de México y Estados Unidos como un mando del Cártel de Sinaloa. Nació en el municipio de Badiraguato, en Sinaloa y es hermano mayor de Joaquín Guzmán Loera, exlíder histórico de la organización criminal.

De acuerdo con información oficial del gobierno estadounidense, Guzmán Loera encabeza una facción del cártel conocida como “Gente del Guano”, la cual opera principalmente en la región serrana del llamado Triángulo Dorado, zona que abarca partes de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Esta célula estaría vinculada al cultivo de amapola y marihuana, así como a la producción y tráfico de drogas como heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos.

¿Cuál es la participación de “El Guano” en el Cártel de Sinaloa?

Según reportes del Departamento de Estado de Estados Unidos, Aureliano Guzmán Loera tiene un rol operativo y de liderazgo dentro del cártel, al dirigir su propia estructura criminal afiliada. Su organización controla rutas de trasiego de droga y zonas de cultivo en la sierra sinaloense, lo que lo convierte en un actor relevante en la cadena de producción y distribución de narcóticos.

Además, autoridades mexicanas lo han señalado como uno de los principales generadores de violencia en regiones como Badiraguato, donde su grupo ha sostenido disputas con otras facciones del mismo cártel, particularmente con “Los Chapitos”, liderados por los hijos de Joaquín Guzmán.

Aureliano Guzmán Loera es considerado uno de los capos de la llamada “vieja guardia” del narcotráfico en México y uno de los pocos que permanecen prófugos. Su trayectoria en el crimen organizado se remonta a la década de 1980, cuando habría comenzado a involucrarse en el tráfico de drogas siguiendo los pasos de su hermano.

El gobierno de Estados Unidos mantiene acusaciones formales en su contra y, desde 2021, ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura. Asimismo, ha sido objeto de diversos operativos por parte de fuerzas federales mexicanas, sin que hasta ahora se haya logrado su detención.