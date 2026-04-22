Modalidad 10 del IMSS en 2026: cuánto deben pagar freelancers y trabajadores independientes para asegurar su pensión

¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS?: Beneficios y cómo tramitarla Si eres trabajador independiente, puedes incorporarte a la Modalidad 10 del IMSS; conoce cómo hacerlo este 2026 y sus beneficios (IMSS y Pexels)

Gran parte de los profesionales trabajan de manera independiente y ante este panorama muchos de ellos sufren la incertidumbre de cuánto recibirán de pensión una vez jubilados. Especialmente en aquellos que se encuentran bajo la llamada Modalidad 10 del IMSS que, dicho sea de paso, se ha convertido en una alternativa clave para acceder a seguridad social y construir una pensión. Sin embargo, una de las dudas más frecuentes es cuánto deben pagar en mayo 2026 quienes buscan incorporarse a este esquema.

¿Cuánto se paga en la Modalidad 10 del IMSS en 2026?

Para este 2026, el costo de la Modalidad 10 no es una cifra fija para todos, sino que depende directamente del ingreso que el propio trabajador decida registrar ante el IMSS, su actividad económica y la zona donde reside.

En términos generales, un profesionista debería destinar entre el 20% y el 25% de su ingreso declarado. ASspecialistas coinciden en que las cuotas mensuales pueden ir desde aproximadamente 2 mil 500 pesos hasta más de 4 mil pesos, dependiendo del nivel de ingresos declarado.

Por ejemplo, un trabajador con ingresos cercanos a 13 mil 600 pesos mensuales pagaría alrededor de 2 mil 500 pesos al mes. O bien, si el ingreso declarado es de 15 mil pesos, el pago puede superar los 4 mil 300 pesos mensuales.

¿Existe un costo mínimo o máximo?

Sí. El IMSS establece límites claros para el salario base con el que puedes cotizar:

Mínimo: alrededor de $2 mil 500 a $2 mil 600 pesos (con salario mínimo)

alrededor de (con salario mínimo) Máximo: puede superar los $90 mil pesos mensuales (cotizando con 25 UMAS)

¿Cómo se calcula el pago?

El cálculo no es arbitrario. Se basa en tres factores clave:

El ingreso mensual que declares

Tu actividad económica (riesgo de trabajo)

Tu ubicación geográfica

El propio IMSS ofrece un simulador para estimar la cuota exacta según tu perfil, lo que permite evitar errores al momento de inscribirse.

¿Cuáles son los requisitos y cómo inscribirte a la Modalidad 10 este mes?

Para todos los interesados en iniciar su trámite de inscripción a esta modalidad para recibir la pensión, podrán hacerlo durante este mes de abril y mayo, deberán presentar lo siguientes requisitos:

CURP y Número de Seguridad Social (NSS): Deben estar correctamente vinculados.

Deben estar correctamente vinculados. Correo electrónico vigente: Donde recibirás tu comprobante de pago y alta.

Donde recibirás tu comprobante de pago y alta. Datos de ingresos: Monto mensual que percibes (debe ser verídico, ya que impacta en tu futura pensión).

Monto mensual que percibes (debe ser verídico, ya que impacta en tu futura pensión). Comprobante de domicilio: Para asignar la clínica que te corresponde.

¿Cuáles son los beneficios de los inscritos?

Para todos aquellos que se preguntan cuáles son los beneficios de inscribirse a la Modalidad 10 del IMSS, deben saber que son mucho mejores que la Modalidad 40 o al Seguro Facultativo. Por ello, al pagar la cuota mensual podrán gozar de los siguientes beneficios:

Servicios Médicos Integrales

Ahorro para el Infonavit

Incapacidades y Guarderías

Pensión Garantizada

¿Vale la pena pagar la Modalidad 10 en 2026?

La respuesta depende de tu estrategia financiera. Si trabajas por tu cuenta y no tienes acceso a prestaciones, este esquema puede ser una de las pocas vías formales para asegurar atención médica y retiro.

El crecimiento del trabajo independiente en México ha hecho que miles de personas busquen alternativas para no quedar fuera del sistema de seguridad social. Y una de ellas es estar incrito en la Modalidad 10.