INAPAM vs Tarjeta Dorada: ¿Cuál tiene mejores descuentos y beneficios? (Imagen generada con IA)

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ofrece diversos descuentos y beneficios a las personas adultas mayores que tramiten la tarjeta INAPAM, al igual que la Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar, que brinda descuentos en hospedaje, restaurantes, farmacias, transporte y servicios.

Aquí te decimos cuál tiene los mejores descuentos y cuáles son las diferencias entre estos apoyos para personas mayores de 60 años.

INAPAM vs Tarjeta Dorada: ¿En qué se diferencian?

Ambos apoyos están dirigidos a personas adultas mayores de 60 años y ofrecen un catálogo de descuentos que buscan brindar facilidades, promociones y acceso a servicios como salud, educación, recreación, cultura, vestido, hogar e incluso asesoría y servicios legales.

La diferencia principal radica en quiénes pueden acceder a cada tarjeta y, por consiguiente, a sus beneficios. Por una parte, la Tarjeta Dorada Envejecimiento con Bienestar es impulsada por el Instituto Guerrerense para la Atención Integral de las Personas Adultas Mayores (IGATIPAM) y la otorga la Secretaría de Bienestar del Estado de Guerrero, por lo que este beneficio únicamente está dirigido a los habitantes de esta entidad.

En contraste, la tarjeta INAPAM ofrece un catálogo de beneficios válidos en todo el país y puede ser adquirida por personas adultas mayores de 60 años en las 32 entidades de la República.

INAPAM vs Tarjeta Dorada: ¿Cuál tiene mejores descuentos y beneficios?

Si eres habitante del estado de Guerrero, puedes acceder a ambos apoyos gubernamentales, por lo que resulta útil conocer cuál ofrece mejores beneficios e incluso aprovechar la posibilidad de combinar sus ventajas.

A continuación, te compartimos los beneficios principales de ambas tarjetas para que determines cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Tarjeta Dorada: beneficios y descuentos del apoyo Envejecimiento con Bienestar en Guerrero

Este apoyo, otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero a personas mayores de 60 años, brinda beneficios en hospedaje, restaurantes, farmacias, transporte y servicios. También contempla descuentos en tenencia, con reducciones de hasta el 35 por ciento en el trámite vehicular al presentar la tarjeta.

De igual manera, otorga un descuento del 30 por ciento en el Registro Público de la Propiedad y otro 30 por ciento en trámites del Registro Civil. Además, permite acceder a descuentos en diversos servicios y en más de 500 establecimientos distribuidos en los 59 ayuntamientos participantes.

Los beneficios específicos pueden consultarse en el catálogo de empresas y servicios 2025 de la Tarjeta Dorada, disponible en el portal del Gobierno de Guerrero.

Credencial INAPAM: beneficios y descuentos a las Personas Adultas Mayores

La tarjeta INAPAM ofrece beneficios y descuentos con prestadores de servicios en todo el país en rubros como alimentación, asesoría y servicios legales, educación, recreación y cultura, predial y agua, salud, transporte, así como vestido y hogar.

En alimentación, la tarjeta INAPAM ofrece descuentos en tiendas de autoservicio de hasta el 80 por ciento al presentar la credencial, la cual está disponible para personas adultas mayores de nacionalidad mexicana.

Además, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores mantiene una alianza con la cadena de autoservicio de origen estadounidense Walmart y sus tiendas derivadas, como Bodega Aurrera, ofreciendo descuentos exclusivos en el departamento de farmacia durante todo el año.

Asimismo, la tarjeta INAPAM ofrece descuentos de hasta el 50 por ciento en autobuses foráneos en líneas como ADO, ETN, Primera Plus y Turistar, además de promociones en algunas aerolíneas.

Puedes consultar todos los descuentos en el directorio de beneficios 2026 con credencial INAPAM disponible en la página oficial del Gobierno de México.