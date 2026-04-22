UNAM atiende salud mental de estudiantes de bachillerato

Salud mental en jóvenes UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México puso en marcha el Programa de Salud Comunitaria para la Población Estudiantil de nivel medio superior de dicha institución. En sus primeros cuatro meses han atendido 226 solicitudes (consejerías) en planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

“Nuestro objetivo principal es brindar una atención que fortalezca la salud mental de la comunidad estudiantil de la ENP y el CCH ante los conflictos que trae consigo la vida en sí, pero también ante los problemas y contextos de violencia a los que se enfrenta actualmente”, declaró la coordinadora del programa universitario, Andrea González Rodríguez.

González Rodríguez indicó que el programa de salud está basado en las intervenciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales implican la puesta en marcha de prácticas basadas en evidencia científica, así como el reconocimiento de los derechos humanos y la atención diferenciada.

“Esto último se refiere a que cada joven requiere una atención que esté en consonancia con sus necesidades específicas y su condición y contexto particulares. De ahí que nuestro enfoque sea multidisciplinario. Colaboran con nosotros egresados de las carreras de Trabajo Social, Pedagogía, Psicología, Enfermería, Medicina y Antropología”, reveló la coordinadora.

La funcionaria educativa precisó que el programa busca que cada plantel de la ENP y del CCH cuente con un equipo multidisciplinario integrado por personas egresadas de las carreras arriba mencionadas y asesorado por consejeras y consejeros experimentados y trabajadoras y trabajadores sociales.

“Cada equipo multidisciplinario puede gestionar la incorporación de un estudiante a un servicio de psicoterapia de la UNAM, como ESPORA Psicológica, y, si es necesario, a una institución del Sistema Nacional de Salud. La idea es escuchar a los estudiantes, pero también a los profesores y trabajadores, ya que éstos podrían ponernos al tanto de algún caso que requiera atención inmediata”, puntualizó la coordinadora.

Por último, Andrea González detalló que los equipos multidisciplinarios del programa tienen como primera meta entender a la comunidad escolar que atienden, incorporarse a sus procesos comunitarios y fortalecerla.

“Es muy importante resaltar que la salud mental, el manejo de la ansiedad y la solución de conflictos pasan por la colectividad. Una comunidad escolar sana, fortalecida, hace que mejore la salud mental de sus integrantes. Esto está ligado a la autonomía, tanto individual como de la comunidad, y, por consiguiente, a la de la UNAM. Alejandro Gómez Arias, el líder que luchó por la autonomía universitaria, decía que ésta no se conquista, sino se ejerce, y que si se deja de ejercer, se pierde. Y el fortalecimiento de la autonomía tiene que ver con caminar juntos, con voltearnos a ver los unos a los otros como miembros de una gran comunidad. Así pues, escuchar, acompañar, respetar, no discriminar, no estigmatizar, no agredir son tareas para todos nosotros, los universitarios”, finalizó la coordinadora.

La Crónica de Hoy 2026