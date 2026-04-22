CFE fortalece el suministro eléctrico en La Piedad, Michoacán

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que realizó trabajos importantes para mejorar el suministro de energía eléctrica en la región de La Piedad, en el estado de Michoacán, beneficiando a más de 2 millones de usuarios.

De acuerdo con la información oficial, el pasado 19 de abril de 2026, a las 5:19 de la mañana, se llevó a cabo la energización de un autotransformador con capacidad de 100 megawatts en la Subestación Carapan, ubicada en el municipio de Chilchota. Horas más tarde, a las 12:55 del día, se realizó con éxito la toma de carga del equipo, integrándolo de manera controlada y segura al sistema eléctrico.

Este nuevo equipo permitirá mejorar la distribución de la energía eléctrica en la zona, lo que ayudará a evitar fallas o interrupciones en el servicio, sobre todo en temporadas donde aumenta el consumo de electricidad. La CFE explicó que con esta acción se atiende la creciente demanda energética en municipios como La Piedad, la región de la Ciénega, Uruapan y otras zonas cercanas.

Según el comunicado, el crecimiento constante en el uso de electricidad en estas regiones hizo necesario reforzar la infraestructura eléctrica, con el objetivo de garantizar un servicio continuo y de calidad para los usuarios, tanto en hogares como en comercios e industrias.

La obra beneficiará directamente a 2 millones 100 mil 632 usuarios, quienes podrán contar con un suministro más estable. Además, se espera que con esta mejora se reduzcan posibles afectaciones como apagones o variaciones en el voltaje.

La CFE destacó que la instalación y puesta en operación del autotransformador fue posible gracias al trabajo conjunto de 50 trabajadores y trabajadoras especializados. El personal pertenece a la Subdirección de Transmisión y a la Gerencia Regional de Transmisión Occidente, quienes realizaron diversas maniobras técnicas para lograr la integración del equipo.

También se informó que todo el proceso se llevó a cabo siguiendo las normas de seguridad vigentes, cuidando en todo momento la integridad del personal y el correcto funcionamiento de las instalaciones. Gracias a esto, las labores se realizaron sin incidentes.

La Comisión reiteró su compromiso de seguir fortaleciendo el sistema eléctrico nacional, con el fin de ofrecer un servicio confiable, seguro y eficiente. Señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para mejorar la infraestructura en distintas regiones del país, en beneficio de la población.

Con este tipo de proyectos, la CFE busca responder a las necesidades actuales de energía y prepararse para el crecimiento futuro en el consumo eléctrico en el occidente de México.