Suprema Corte avala al IMSS: estas son las pensiones que podrán eliminarse automáticamente en México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encendió la conversación nacional tras respaldar una medida clave del IMSS, la cual impide que algunos trabajadores reciban dos pensiones al mismo tiempo.

El fallo establece que quienes laboraron dentro del instituto no pueden cobrar simultáneamente su pensión por jubilación contractual y la pensión de vejez, ya que ambas cumplen una función similar dentro del sistema.

¿Por qué el IMSS podrá eliminar pensiones automáticamente?

La intención de esta decisión es evitar lo que la Corte considera un “doble pago” dentro del mismo esquema laboral. Durante años, algunos trabajadores lograron acceder a dos ingresos tras retirarse, uno derivado de su contrato colectivo y otro por ley.

¿Qué determinó la SCJN?

No se puede cobrar dos veces por el mismo concepto

La jubilación contractual ya cubre y supera el objetivo de la pensión de vejez, por lo que recibir ambas sería redundante.

Se protege la viabilidad financiera del IMSS

La resolución también busca evitar una carga económica duplicada para el instituto, que actualmente atiende a millones de derechohabientes en el país.

¿A quiénes afecta esta medida?

Este ajuste no es generalizado para todos los jubilados, pero sí impacta directamente a un grupo específico:

Trabajadores del propio IMSS

Personas que cotizaron bajo esquemas mixtos (empleados y asegurados)

Jubilados que realmente necesitaban recibir doble pensión

En estos casos, el instituto podrá cancelar automáticamente uno de los pagos, priorizando el que resulte más favorable o el que legalmente corresponda.

¿Qué deben hacer los trabajadores y pensionados?

Ante este escenario, especialistas recomiendan:

Revisa tu tipo de pensión

No todas funcionan igual. Depende del régimen en el que cotizaste.

Verificar si existe duplicidad

Si recibes o esperas dos ingresos por jubilación, es clave confirmar si son compatibles.

Consultar directamente con el IMSS

Cada caso puede tener particularidades legales o administrativas.