Tras 20 años, renuncia alcaldesa de León, Gto al PAN; “va en caída libre”, acusa

Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de León Guanajuato en su video de renuncia

Después de más de 20 años de militancia, la presidenta municipal de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos renunció al PAN al acusar que ese partido “va en caída libre”.

“Yo ya no siento que sea un espacio donde yo pueda construir, donde yo pueda ayudar”, aseveró la alcaldesa de uno de los últimos bastiones del PAN a nivel nacional.

El PAN—agregó-- se alejó de su origen y perdió la brújula pues se alejó de la gente.

“Por eso la gente se está alejando del PAN”, dijo.

A través de un video difundido en sus redes, Gutiérrez Campos emitió un mensaje a los ciudadanos de León, del estado y del país, donde menciona que ha vivido semanas retadoras que han exigido carácter, responsabilidad y claridad.

“Después de días de reflexión y en medio de ataques sistemáticos hacia mi persona, he tomado una decisión difícil, pero necesaria. Hoy renuncio al PAN”, sostuvo

Con evidente molesta, la ahora ex panista acusó que lleva años aguantando ataques internos que buscan descarrilar a su administración.

“Renuncio porque convirtieron al PAN en un instrumento que está dañando a León y eso no lo puedo permitir. Hoy renuncio al PAN porque es evidente que quienes lo dirigen perdieron el rumbo y no están dispuestos a corregirlo”, acusó.

Consideró inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a atacar al gobierno de León, uno de los más prominentes y uno de los pocos que le quedan en el país.

“No es posible que el CEL del PAN ataque a la presidenta de León, una militante que ha dado todo por el partido. Lo que le están haciendo a León es una muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en todo el país”, lamentó.

La alcaldesa recalcó que “es evidente que han hecho todo” para que se vaya del partido y consideró que ya no hay espacio para ella en ese partido.

Gutiérrez Campos se afilió al PAN EN EL 2006; ha sido funcionaria municipal, diputada federal, local y en 2021 ganó la presidencia de León; se religió en el cargo en el 2024.