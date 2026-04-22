Gabinete de seguridad desmantela importante red de huachicol a través de 10 empresas fachada

Omar García Harfuch, titular de la SSPC (Galo Cañas/Cuartoscuro)

Golpe al huachicol — El Gobierno Federal, a través del Gabinete de Seguridad asestó un duro golpe al crimen organizado al desmantelar una importante red de robo, distribución y venta de hidrocarburo, como resultado de una investigación que llevó siete meses y que permitió detener a 14 personas, entre ellas operadores financieros y logísticos, así como asegurar pipas, inmuebles que servían de almacén y hasta un buque utilizado para el traslado del combustible hurtado.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública Ciudadada (SSPC), informó en conferencia este miércoles que esta organización realizaba sus operaciones a través de un esquema integral con empresas fachada y que involucraba la extracción ilegal de combustible, su traslado, almacenamiento y su venta.

El funcionario resaltó que en las acciones que derivaron en el desmantelamiento de esta red de huachicol en dos estados del país participaron elementos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia.

Al informar sobre el resultado que arrojó esta investigación, García Harfuch refirió que derivado de cateos efectuados en 20 inmuebles ubicados en el Estado de México e Hidalgo, se aseguraron 20 inmuebles que servían de almacén, más de 100 mil litros de gas LP, 61 pipas, autotanques, tractocamiones, armas, drogas y dinero en efectivo.

En el mismo tenor, subrayó que el combustible era extraído en tomas clandestinas en ductos de Pemex, para después trasladarlos a predios utilizados como centros de almacén y distribución, y para ello utilizaba al menos 10 empresas gaseras para encubrir el almacenamiento y comercialización de hidrocarburo robado, además de que echaban mano de prestanombres y sistemas financeros ilegales para ocultar el origen de los recursos obtenidos.

CAPTURAS

Acto seguido, el combustible hurtado se introducía en el mercado formal a través de estaciones de distribución y centros de carburación, lo que permitía el lavado de las ganancias ilícitas.

García Harfuch destacó que en ese operativo fueron detenidas 14 personas, entre ellas Mauricio ‘N’, alias “El Burras”, y señalado de ser líder del grupo y responsable de coordinar la logística de las operaciones para el robo de hidrocarburo, distribución y venta a través de empresas fachadas.

En varios de los lugares cateados también fueron detenidos operadores financieros, administradores de empresas fachada y encargados de la extracción y traslado del combustible, quienes formaban parte de la estructura operativa de la organización, entre ellos Mauricio “N”, alias “Pepón”: operador logístico y financiero; Jorge “N”: dueño y administrador de gaseras utilizadas para lavado de dinero; Joaquín Arturo “N”, alias “Coquis”: mando logístico y operador financiero; Julio César “N”: encargado de enviar pipas a puntos de sustracción; Julio César “N”, alias “Pingüino”: operador de extracción de hidrocarburo y Lorenzo Javier “N”: dueño de gasera y responsable de facturación del combustible robado.

GANANCIAS

Por su parte, Ulises Lara López, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó que “estas empresas dedicadas al contrabando de combustiblehan recurrido a esquemas de simulación de operaciones comerciales que han llegado a los 23 mil millones de pesos”, señaló.

El vocero de la Fiscalía resaltó que este grupo criminal utilizaba documentos falsos y alterados, además de que para cometer sus ilícitos utilizaban empresas fachada con los que de evitaban sistemas de supervisión para ingresar combustible al país sin cumplir con las obligaciones fiscales y regulatorias y para librar las revisiones en aduanas de los cargamentos presentaban etiquetas falsas con leyendas de aditivos, lubricantes o aceites.

La FGR detalló que esta red criminal echaba mano de un esquema logístico multimodal en el que utilizaban buques, trenes y pipas para el traslado y comercialización ilegal de hidrocarburos.

asimismo, resaltó que Las operaciones se desarrollaban principalmente en Tamaulipas, Querétaro y Jalisco, desde donde el combustible era redistribuido mediante redes logísticas diseñadas para dificultar la trazabilidad del hidrocarburo hurtado de los ductos de Pemex.

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