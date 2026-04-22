Estrategia ABC para las emociones busca proteger la salud mental de los jóvenes

México lanza estrategia nacional de salud mental para jóvenes tras recientes tiroteos EFE/José Méndez (José Méndez/EFE)

El titular de la Secretaría de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, presentó la Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes o el ABC de las emociones, que contempla no sólo la atención médica de la salud mental de las y los jóvenes de 14 a 18 años , si no también que se trabaje con una visión que se centre en la prevención temprana, al igual que en el acompañamiento social. Esto quiere decir que se atiende a los factores de riesgo, en lugar de que el enfoque se encuentre únicamente en el problema como un trastorno mental.

Por ello, David Kershenobich Stalnikowitz, hablo de la encuesta que se llevó a cabo el año pasado en el que se evaluaba el consumo nacional de drogas y tabaco en adolecemos de 12 y 17 años. Entre los factores de riesgo que fueron encontrados, se detalla que la población adolescente tiene mayores niveles en malestar psicológico que la población adulta. Algunos de estos ejemplos son: el 10 por ciento en comportamiento suicida, el 18.1 por ciento en exposición a la violencia y 4.7 por ciento en consumo de drogas.

“Todos esos son factores de riesgos que condicionan las alteraciones como significativas en el comportamiento de los adolescentes”.

La estrategia de salud mental busca tratar dichos factores de riesgo por medio de diferentes métodos. Primero se encuentra la prevención temprana y oportuna en donde juegan un papel muy importante la familia y las redes sociales.

En segundo lugar, el programa tiene un enfoque escolar, lo que significa que es cultural y comunitario.

En tercer lugar se encuentra el abordaje de una atención diferenciada y por último, el titular de la Secretaría de Salud, explicó que, el paso final es la promoción de autocuidado y el deporte.

Por su parte, Tania Hogla Rodríguez Mora, Subsecretaria de Educación Media Superior, añadió que el cuidado de la salud mental es especialmente importante en la actualidad y durante la adolescencia por lo fácil que es el acceso a las redes sociales incluso para los más jóvenes. Ya que si bien pueden ser útiles, también influyen en la manera en la que se relacionan, con que personas lo hacen y hasta en la forma en la que se llegan a sentir.

El esfuerzo incluye una campaña de sensibilización que será presentada en diferentes espacios, además de guías para las y los jóvenes, las y los docentes, madres, padres y personas cuidadoras.

En las escuelas se llevaran a cabo actividades de integración y apoyos con brigadas para la fomentación de espacios que fortalezcan las redes de apoyo.

También se van a crear centros comunitarios “México imparable” en los que se trabajará con el deporte, la cultura y a salud mental.

Igualmente se instalará una linea de la vida que funcionará tanto como con llamadas telefónicas como con mensajes con el objetivo de que quien lo necesite pueda pedir ayuda.

Por todo esto, como primer eje se encuentra la campaña de sensibilización con mensajes preventivos a través de carteles y spots de televisión y radio que se van a poder encontrar en medios públicos y en redes sociales. Por otro lado también existirá un micrositio con información de la salud mental.

El segundo eje se trata de actividades lúdicas y recreativas con el fin de que las y los jóvenes aprendan a relacionarse y a comunicar sus emociones. Se tiene contemplada la impresión de 18 mil guías pensadas fundamentalmente para los estudiantes de tercero de secundaria y para el bachillerato (toda la prepa). En las guías va a haber información acerca de lo que significa tener salud mental, sobre el manejo de las emociones, sobre los efectos de las redes sociales y cuando hay que pedir ayuda. De igual manera se van a tocar temas en relación a los cambios que suceden durante la adolescencia con la atención de que se hable de todo esto con los maestros y con los familiares.

El tercer eje se basa en que las conversaciones tiene que iniciar en las aulas escolares y en los patios de la escuela por lo que desde el mes de mayo se va a impulsar que los estudiantes de tercero de secundaria y del bachillerato tengan una hora a la semana en la que realicen actividades recreativas de reflexión acerca de sus sentimientos.

El siguiente y último elemento es la convocatoria de asambleas en las participen madres, padres, tutores y directivos para platicar la mejor forma de acompañar a las y los jóvenes.