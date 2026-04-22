Fundadora de Metaxchange va por Sandra Echeverría; acusa supuesta extorsión y da giro al caso

Fundadora de Metaxchange acusa a Sandra Echeverría de extorsión Foto: Especial

A tan solo unos días de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) detuviera a Nazaret “N”, fundadora y directora general de Metaxchange Capital, empresa dedicada a inversiones, el caso ha dado un giro inesperado, ya que ahora la detenida acusa a la actriz Sandra Echeverría por supuesta extorsión. Un suceso que cambia la narrativa de las acusaciones por supuesto fraude piramidal.

¿Por qué se le acusa a la fundadiora de Metaxchange de fraude?

El caso se destapó luego de que comenzaran varias denuncias por fraude derivadas de un esquema ne el que la empresa prometía “bienestar financiero”, mediante inversiones con altos rendimientos y una supuesta gestión de riesgos sólida.

Sin embargo, a pesar de que en la información oficial de la empresa aseguraba que altos retornos financieros respaldados por contratos, oficinas corporativas y cuentas bancarias, en la práctica no sucediá así.

Luego de presentarse las denuncias la Fiscalía comenzó las primeras indagatorias y concluyó que nada de lo prometido estaba respaldado. Por el contrario, se trataba de un negocio “piramidal”, en el que el pago de los inversionistas dependía de la entrada de recurso de nuevos inversionistas.

📝La Fiscalía CDMX informa sobre la aprehensión de Nazaret “N”, vinculada a MetaXchange, empresa investigada por un esquema de fraude tipo Ponzi o piramidal, relacionada con más de 120 denuncias.



Por este caso, el pasado 2 de marzo, personal ministerial obtuvo la vinculación a… pic.twitter.com/hojKIBQTqO — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) April 19, 2026

Asimismo, para ganar la confianza de los nuevos miembros, los directivos de Metaxchange ejecutaban los pagos de manera puntual, y luego, al pasar el tiempo, dichos pagos se retrasaban o se suspendían sin alguna justificación que lo respaldara.

Por si fuera poco, ninguna de estas acciones estaba respaldada ni supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que quitaba legitimidad a la manera de operar de esta empresa.

Las acusaciones que destaparon la “cloaca”

De acuerdo con reportes oficiales, hasta el momento suman más de 120 denuncias formales por parte de afectados y casos presentados ante el Ministerio Público por algunos otros inversionistas, entre ellos la actriz Sandra Echeverría, quien declaró que llevaba más de 18 meses sin recibir ni un sólo peso de sus inversiones.

Por si fuera poco, se estima que el monto estimado en este esquema de fraude supera los 150 millones de pesos. Dada la situación, fue la propia actriz quien hizo aún más visible la problemática a través de un comunicado vía redes sociales en el que explica que el fraude ha afectado a más de mil 500 personas con alrededor de 2 mil 700 millones de pesos, entre otros detalles relevantes.

Luego de las primeras indagatorias se detuvieron a los primeros implicados: Patrik “N” y Mariana “N”. Luego siguió Nazaret “N” quien dejó grabado un video días antes para expresar su postura. Sin embargo, sus declaraciones han dado un giro al caso.

Reaparece socia de MetaExchange y lanza acusaciones

Nazaret “N” vinculada al caso MetaExchange Capital, señalada por autoridades por un supuesto fraude millonario, volvió a aparecer tras su detención. En el video que publicó en sus redes, no solo negó las acusaciones en su contra, sino que aseguró ser víctima de una red de presión y extorsión.

En este contexto, sorprendió al involucrar directamente a Sandra Echeverría, a quien acusó de haber participado en supuestas acciones en su contra, lo que rápidamente encendió la conversación mediática. Específicamente la acusa de extorsión.

Sandra Echeverría responde y enfrenta demanda

Por su parte, Sandra Echeverría también ha sido señalada en otro frente legal. De acuerdo con reportes, la actriz enfrenta una demanda interpuesta por la fundadora de MetaExchange, quien busca deslindar responsabilidades y aclarar el papel de cada uno de los involucrados.

El caso ha escalado rápidamente debido al perfil público de la actriz, lo que ha generado un mayor interés mediático.

“A la ciudadana Sandra Echeverría Gamboa, que demandamos ya por daño moral y penalmente por delincuencia organizada al unirse a este séquito que dolosamente usó este caso para hacerlo mediático y agravar esta situación”, señaló Nazareth “N” en su video.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido una postura pública amplia que detalle su versión completa de los hechos, aunque su nombre ya forma parte del proceso legal.

¿Qué es MetaExchange y por qué está en el centro del escándalo?

MetaExchange Capital es una firma que operaba bajo un esquema de inversiones, y que actualmente es investigada por autoridades mexicanas por un presunto fraude millonario que habría afectado a múltiples inversionistas.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades, mientras que las acusaciones cruzadas entre las partes complican aún más el panorama legal.

Por ahora, el caso MetaExchange sigue en desarrollo, y se espera que en las próximas semanas surjan nuevas declaraciones y avances legales que permitan esclarecer los hechos.