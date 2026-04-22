“Luz verde” en comisiones del Senado para citar este martes a gobernadora de Chihuahua por caso de agentes de la CIA

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tendrá que acudir esta martes al Senado a explicar la presencia de los agentes de la CIA en operaciones de seguridad en su entidad

Con 15 votos a favor, incluidos los del PAN y uno en contra, la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado aprobó citar a una reunión de trabajo, el próximo martes, a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como al fiscal estatal, César Gustavo Jáuregui Moreno para que expliquen la a presunta participación de dos agentes de la CIA en labores de seguridad en esa entidad sin autorización federal, mismos que fallecieron tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

Esta sería la primera ocasión en la era moderna que un gobernador es convocado por el Senado para que rinda cuentas sobre un determinado tema, en este caso la presencia de los presuntos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua en operaciones de seguridad.

Sin embargo,. Morena y sus aliados del PT y PVEM. rechazaron la exigencia de los panistas para que también acudan al Senado, los titulares de la Secretaria de Seguridad, Omar García Harfuch, de la Sedena, Ricardo Trevilla, y el de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco para que abunden sobre la estrategia de seguridad que está en marcha.

El PAN a través del senador Raymundo Bolaños acusó que la comparecencia está planteada como un “linchamiento político” contra la gobernadora, pero garantizó que la mandataria estatal acudirá al Senado para explicarle al oficialismo como si se combate al Crimen Organizado.

Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, advirtió que el Senado no tiene facultades para llamar a cuentas a la gobernadora de Chihuahua pues ella sólo le rinde cuentas al congreso y al pueblo de Chihuahua.

Incluso alertó que esto sienta un precedente terrible para el país y consideró que se debe citar a los titulares de SSP, Sedena y Cancillería.

“Si lo que se busca es supervisar la política exterior en relación con la presencia de agentes estadounidenses en territorio nacional, entonces la comparecencia que procede es la del Ejecutivo Federal, la Secretaría de las Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Consejo de Seguridad Nacional. Esas son las instancias responsables. No la Gobernadora de Chihuahua, ¡por Dios!

Citar a una autoridad local con base en una facultad que la Constitución reserva para fiscalizar al Ejecutivo Federal es simplemente citar a la persona equivocada con el fundamento equivocado, además de sentar un precedente terrible para nuestra política nacional”, alertó

Durante la discusión, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, defendió a la mandataria estatal y aseguró que su partido no tiene inconveniente en que acuda al Senado, pues sostuvo que la mandataria explicará cómo sí se combate al crimen organizado” pues en Chihuahua se logró desmantelar un laboratorio de gran escala sin necesidad de enfrentamientos armados.

“Quieren castigar a la gobernadora porque en Chihuahua sí se combate al crimen organizado y deciden citarla a comparecer, pero alguien les dice, pues ni modo que la citemos para regañarla. Y entonces tienen la estúpida idea de decir, pues vamos a citarla por lo de los agentes de la CIA.

“(…) Y con ese estúpido argumento quieren sentar a la gobernadora de Chihuahua en el banquillo de los acusados y le quieren exigir que explique qué hacían unos agentes de la CIA en México. ¿Y para qué necesitan que venga la gobernadora de Chihuahua? Con dos dedos de frente citen al secretario de Relaciones Exteriores, él tiene el listado de todos los que entran al país para cuestiones diplomáticas, agentes extranjeros, no necesitan a la gobernadora”, sostuvo

La respuesta de Morena llegó vía el senador y ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, quien calificó de “mentiras” y “contradicciones” las versiones ofrecidas por el gobierno estatal, y sostuvo que el tema no es el combate al narcotráfico, sino la posible violación a la soberanía nacional.

Corral afirmó que la presencia de agentes extranjeros en operativos de seguridad sin autorización federal constituye un asunto de seguridad nacional y una transgresión a la Constitución, que establece límites claros a la intervención de autoridades extranjeras en territorio mexicano.

El senador acusó a la administración estatal de ocultar información y de intentar construir una narrativa para justificar los hechos tras el accidente en el que murieron los presuntos agentes.

“Estamos ante una mitómana que miente como respira, y ese ejemplo lo ha traducido a las (estructuras de su gobierno, de su gabinete y de las áreas de seguridad. No se vayan por la tangente, aquí nadie está cuestionando el combate al narcotráfico en la esfera que sea, lo que estamos cuestionando es el intento de embaucamiento, el intento de engañar a la opinión pública con mentiras, ocultando que infiltraron agentes norteamericanos en un operativo de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del estado de Chihuahua.

“Es una falacia y es una mentira decir que es la Sedena la que tiene la responsabilidad (ahora de informar de la presencia de agentes norteamericanos, porque ahora la narrativa que empezó de lo ridículo a lo absurdo está en el argumento más patético”, acusó.

Según su versión, el incidente reveló una colaboración irregular con agencias estadounidenses que no fue reportada al gobierno federal.

Asimismo, rechazó que la responsabilidad recaiga en instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional o el Instituto Nacional de Migración, al subrayar que la conducción de la política exterior y la autorización de tropas extranjeras corresponden al Ejecutivo federal.

BUSCAN DESESTABILIZAR

El morenista Gerardo Fernández Noroña, intervino en el debate y denunció que la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua forma parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Se ha reiterado, que agentes de la CIA estaban operando en Chihuahua. No de la DEA, que es quien combate el narco, de la CIA. De manual están actuando, de manual, para generar condiciones de descarrilamiento del gobierno de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No se los vamos a permitir”, acusó.

En medio del debate, el senador Pável Jarero Velázquez respaldó la postura del gobierno federal y de la presidenta Claudia Sheinbaum, y recalcó que cualquier cooperación internacional en materia de seguridad debe realizarse bajo los principios de soberanía y legalidad.

“El país es libre y soberano. La cooperación internacional es válida, pero siempre debe darse con respeto a nuestras leyes y bajo conducción del Estado mexicano”, señaló.