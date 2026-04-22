Llegan a Yucatán 278 médicos especialistas para atender a derechohabientes del IMSS

Especialistas del IMSS llegan a Yucatán El director general del IMSS, Zoé Robledo y el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, dieron la bienvenida a 278 médicos especialistas para atender a derechohabientes del IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en coordinación con el gobierno del estado de Yucatán, dieron la bienvenida a 278 médicas y médicos especialistas que se incorporarán a unidades de los tres niveles de atención, para fortalecer la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de salud en la entidad.

Zoé Robledo, director general del IMSS señaló que las y los especialistas se suman a una institución en expansión, que impulsa la contratación de personal y la inversión en infraestructura y equipamiento.

Asimismo, exhortó al personal médico a reflexionar sobre su papel frente al dolor humano: cuando no se cuenta con los recursos o conocimientos, se puede ofrecer empatía y acompañamiento, pero cuando se dispone de la formación profesional adquirida, es posible intervenir para curar y sanar.

Señaló que la combinación de ciencia y trato humano permite generar un impacto trascendente en la vida de las familias, a través de una atención digna, cercana y de calidad. Añadió que las nuevas generaciones de médicas y médicos están llamadas a ejercer su labor con sentido comunitario, atendiendo a poblaciones diversas, pero con los mismos derechos a la salud.

Desde el Centro Internacional de Congresos de Yucatán, Robledo Aburto destacó que esto permitirá reducir tiempos de espera de atención a la derechohabiencia y evitarles traslados innecesarios.

A su vez, Joaquín Díaz, gobernador de Yucatán, afirmó que la asignación de plazas a especialistas representa el reconocimiento a su disciplina, vocación y compromiso social, lo cual se traducirá en atención directa para miles de familias yucatecas, con más diagnósticos oportunos, tratamientos adecuados y ampliación de la cobertura en áreas clave como medicina interna, cirugía, ginecología, pediatría y urgencias.

A su vez, el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Yucatán, doctor Gustavo Ignacio Prieto Torres, destacó que este proceso forma parte de la consolidación de un sistema de salud orientado a la universalización de los servicios. Añadió que la llegada de los especialistas marca el inicio de una nueva etapa profesional para ellos dentro del Instituto.

Entre las especialidades que se incorporan: ginecología, medicina interna, urgencias, anestesiología, cirugía, pediatría, traumatología y ortopedia, neurología y coloproctología, lo que permitirá fortalecer la capacidad resolutiva en la entidad y reducir la necesidad de traslados fuera de la entidad.

A nombre del personal médico, la doctora Gisselly Dessiree Martínez, especialista en Angiología y Cirugía Vascular, expresó que el IMSS les brinda la oportunidad de ejercer su vocación con un profundo compromiso social.