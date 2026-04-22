Temporada de lluvias 2026 en México: fecha oficial, estados afectados y lo que debes saber

Lluvias fuertes y granizo CDMX El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias fuertes a muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Valle de México.

Luego de varios días en el que el calor, las lluvias y el fríos han sido una constante en el clima de la CDMX y otros estados, finalmente, las autoridades meteorológicas ya han confirmado las fechas clave y advierten que este año podría traer lluvias significativas, así como la formación de ciclones tropicales que impactarán distintas regiones del país.

¿Cuándo inicia la temporada de lluvias 2026 en México?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temporada de lluvias en México comenzará oficialmente el 15 de mayo de 2026 en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico dará inicio el 1 de junio.

A partir de estas fechas, se espera un cambio progresivo en las condiciones climáticas, con la llegada de las primeras precipitaciones significativas en diversas zonas del país.

Aunque estos son los inicios formales, especialistas advierten que algunas lluvias podrían adelantarse desde abril o principios de mayo, especialmente en regiones del centro y sur.

Estados y regiones más afectados por las lluvias

La temporada de lluvias no impacta de manera uniforme en todo México. Tradicionalmente, las zonas más afectadas son:

Centro y Sur: Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero y Oaxaca. Oriente y Sureste: Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán.

Veracruz, Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán. Norte: Coahuila y Nuevo León, debido a la interacción de frentes fríos residuales con aire cálido.

Además, se prevé la formación de alrededor de 27 ciclones tropicales durante la temporada, algunos con potencial de impactar directamente al territorio nacional.

Recomendaciones de CONAGUA para la temporada de lluvia

Ante el complicado temporal, la Conagua ha hemitido las siguientes recomendaciones para hacer más llevadera la temporada de lluvia:

Mantener limpias coladeras y desagües

Evitar tirar basura en la vía pública

Preparar un plan familiar de emergencia

Seguir reportes oficiales del clima

La Conagua ha informado que ya cuenta con equipos y brigadas listas para atender emergencias durante este periodo.