Programa Vivienda para el Bienestar en Veracruz lleva un avance del 40 por ciento

Entrega de Viviendas

Por medio de un enlace que conectó a la conferencia de prensa “La Mañanera” con Coatzacoalcos, Veracruz en el que participaron la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, Octavio Romero Oropeza, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al igual que la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Veracruz, Margarita Santopietro Peralta, se le entregó a Marta María Sernicharo Cruzuna, una de las beneficiarias del programa Viviendas para el Bienestar, su departamento en el Fraccionamiento Viveros. El lugar cuenta con un cupo de 560 viviendas, pero por el momento sólo se han terminado de construir 422 espacios.

La meta que busca cumplir el estado de Veracruz está compuesta por la entrega de un total de más de ciento dos mil viviendas; actualmente se ha avanzado con 21 entregas, esto quiere decir que se lleva un progreso del 40 por ciento.

Por otro lado, en términos de inversión se está hablando de un total de 61,577 millones de pesos y en cuanto a los empleos tanto directos como indirectos, los números generados se encuentran en más de 768 mil.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, añadió que para el cierre de abril del año presente, se tiene contemplada la apertura de dos fraccionamientos más, y que para el mes de mayo se van a a abrir once nuevos fraccionamientos.

Asimismo, el director general del Infonavit, dio a conocer que el día de hoy, también se hará entrega de sus viviendas a otras 91 familias.

Por último, explicó que en los próximos meses va a quedar listo aproximadamente el 65 por ciento del proyecto.