Tren Suburbano Felipe Ángeles: fechas, rutas y todo lo que tienes que saber

El domingo 26 de abril se inaugurará el tramo Lechería-AIFA del Tren “Felipe Ángeles” Foto: Segob

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el Tren Suburbano será adquirido por el Gobierno de México, por lo que pasará de manos de privados a manos del pueblo, a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), y se llamará Tren “Felipe Ángeles”, cuyo tramo Lechería-AIFA se inaugurará el próximo domingo 26 de abril.

¿Cuál será la ruta del Tren Suburbano Felipe Ángeles?

“El llamado Tren Suburbano que le vamos a llamar el Tren ‘Felipe Ángeles’, el que va de la Ciudad de México al AIFA y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora va a operar como un tren a manos del Gobierno y es de común acuerdo. Es decir, de manos de privados a manos del pueblo de México”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Señaló que esta adquisición forma parte de la recuperación de los trenes de pasajeros iniciada con la Cuarta Transformación, primero en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa en el Segundo Piso de la Transformación con la construcción del México-Pachuca, México-Querétaro, Querétaro-Irapuato, Saltillo-Nuevo Laredo y se valora el Ciudad de México-Veracruz.

“La decisión que se tomó es recuperar para el pueblo de México, el Ciudad de México-Cuautitlán y hubo un acuerdo con las empresas, se les planteó y hubo una negociación y se acordó esta compra. Ahora toda la red va a poder ser operada de manera pública”, agregó.

El domingo 26 de abril se inaugurará el tramo Lechería-AIFA del Tren “Felipe Ángeles” Foto: Segob

El director general de Banobras, Jorge Mendoza Sánchez, informó que la adquisición del Tren Suburbano representa una inversión de 5 mil 999 millones de pesos (mdp). Con ello, Banobras, Fonadin y sus socios, tendrán una participación accionaria del 100 por ciento y se convertirá en una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria (EPM).

¿Cuánto costará viajar en el Tren Suburbano Felipe Ángeles?

Agregó que las tarifas del Tren Suburbano se mantendrán en 11.50 pesos para los tramos cortos y de 26.50 para tramos largos. Aunado a que se trabaja para contar con los sistemas que permitan la utilización de la Tarjeta de Movilidad Integrada.

Mientras que el ramal hacia el AIFA, durante el primer mes de operación, los costos serán de 11.50 para estaciones intermedias y de 45 pesos para el trayecto completo. Posteriormente, luego de un análisis, se publicarán las tarifas actualizadas garantizando que sean más baratas que los medios tradicionales de transporte.

El domingo 26 de abril se inaugurará el tramo Lechería-AIFA del Tren “Felipe Ángeles” Foto: Segob

¿Quién dirigirá la administración del Tren Suburbano Felipe Ángeles?

Detalló que este tren será operado por el Fonadin y su administración se realizará con eficiencia en el uso de los recursos, privilegiando la seguridad y servicio de calidad para las personas usuarias.

Explicó que esta transacción forma parte de las acciones en materia ferroviaria del Plan México, cuya primera etapa fue la adquisición del Tren Suburbano de 7 estaciones que conecta la Ciudad de México y el Estado de México; la segunda etapa comprende el ramal hacia el AIFA con siete estaciones, y la tercera etapa es el tren AIFA-Pachuca, de seis estaciones.