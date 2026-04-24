Argentina no es refugio para criminales: ministra de Seguridad tras la captura de Fernando Farías

Detenido Fernando Farías Laguna. (SSPC)

Luego de que este jueves se confirmara la captura de en Buenos Aires, Argentina, de Fernando Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, quien contaba con una ficha roja de Interpol, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva aseguró que será extraditado para que continúe su proceso.

La funcionaria indicó que el exvicealmirante ingresó a Argentina proveniente de Colombia con un pasaporte falso: “Era buscado por la DNIC, la CIA y contaba con una notificación roja de la Interpol por crimen organizado, robo de combustible e intento de homicidio contra funcionarios en México. Se encuentra detenido y será extraditado. Argentina no es refugio para criminales”, dijo.

Las autoridades informaron que, al momento de su arresto, el señalado portaba un pasaporte falso de Guatemala. Según el comunicado, Farías Laguna es identificado por las autoridades como líder de una red de “huachicol” fiscal en México y Estados Unidos.

El sobrino del exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Farías pedirá asilo político

Tras la solicitud de su extradición, anunciada por la Presideta Claudia Sheinbaum, el abogado defensor de Fernando Farías Laguna, informó a medios de comunicación que se solicitará un asilo político para que el detenido permanezca en Argentina.

Esto, debido a que que existe un “señalamiento anticipado” de culpabilidad en México pese a que no “haya pruebas” concluyentes, señaló el abogado Epigmenio Mendieta.

Apuntó que apesar de que fue su cliente quien renunció la red de huachicol “directamente a su superior jerárquico, que era Rafael Ojeda” —exsecretario de Marina durante la administración de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y de quien el Gobierno mexicano ha rechazado nexos con el llamado ‘huachicol fiscal’— el excontralmirante de la Marina fue incriminado.

La defensa pone en duda que el imputado tuviera la capacidad de operar un entramado de estas dimensiones y señala que la Fiscalía General de la República (FGR) de México al seguir esta línea de investigación podría estar encubriendo a personas con mayor capacidad operativa y en toma de decisiones.

“Ya están escogidos quienes son los culpables y ellos tienen que ser”, sentenció Mendieta refiriéndose a Farías Laguna y a su hermano Manuel Roberto, ambos sobrinos de Ojeda y a quienes representa legalmente.