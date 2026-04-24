La igualdad sustantiva pasó de ser una aspiración a una política de Estado: Secretaría de las Mujeres

La dependencia trabaja junto con ONU Mujeres

Durante la presentación del “Informe de Resultados de la ONU México 2020-2025”, la coordinadora general de Vinculación y Seguimiento de la Secretaría de las Mujeres, Viridiana Lorelei Hernández Rivera, celebró el cambio estructural que vive el país con la llegada de la primera presidenta, Claudia Sheinbaum, quien impulsó una serie de reformas constitucionales y ordenó la creación de esta dependencia para garantizar los derechos de las mexicanas.

En el conversatorio “Bienestar y desarrollo sostenible en acción”, celebrado en la Cineteca Nacional Chapultepec, Hernández Rivera enfatizó que la igualdad sustantiva dejó de ser un esfuerzo institucional fragmentado para consolidarse como una política de Estado articulada.

Afirmó que al elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva, el derecho a una vida libre de violencias y la eliminación de la brecha salarial, el Estado mexicano ha asumido un deber reforzado que obliga a todas las instituciones a actuar con perspectiva de género.

2Esta transformación legal se materializa a través de la Secretaría de las Mujeres, que articula políticas de bienestar integral con un alcance territorial sin precedentes".

Lorelei Hernández informó que al cierre de 2026 la Secretaría de las Mujeres operará mil un Centros LIBRE (Libertad, Igualdad, Bienestar, Redes y Emancipación) en todo el país. Al corte del 5 de abril, estos espacios de atención directa han brindado más de 947 mil servicios a más de 455 mil mujeres.

En colaboración con ONU Mujeres, “estamos trabajando en un tamizaje para la atención a las violencias, para que con toda nuestra capacidad instalada podamos tener criterios únicos para identificar el nivel de riesgo”.

Además destacó que la Red Nacional de Abogadas de las Mujeres cuenta actualmente con un despliegue de mil 61 profesionistas, que a la fecha han brindado un total de 28 mil 189 servicios a 4 mil 943 mujeres en todo México.

Y recordó que se hizo la entrega masiva de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una herramienta pedagógica de la cual se han repartido más de 26.8 millones de ejemplares, y agregó que la Red Nacional de Tejedoras de la Patria suma más de 176 mil mujeres registradas en todo el país.

En su intervención, la coordinadora residente de la ONU en México, Allegra Baiocchi, subrayó que “la cooperación sólo genera resultados cuando se traduce en políticas públicas sólidas y en cambios concretos por el bienestar de las personas”.

La jefa de oficina de la Coordinación Residente de la ONU en México, Jessica Braver, reconoció que el país “avanzó en un modelo de desarrollo centrado en las personas, en el bienestar, en la reducción de desigualdades y en la garantía de derechos, enmarcado en el concepto de humanismo mexicano”, bajo la premisa de que, por “el bien de todos primero los pobres y no dejar a nadie afuera”.

Para finalizar, Hernández Rivera señaló que la Secretaría de las Mujeres seguirá de la mano con el organismo internacional en el Marco de Cooperación 2026-2030.

“Queremos seguir cooperando con el sistema de Naciones Unidas para contribuir a que la igualdad sustantiva no se quede en letras o estudios, sino que se traduzca en bienestar para las mujeres en sus territorios”.