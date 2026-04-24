Urgen ministros a que se cumpla sentencia por una política de reinserción social materno-infantil, y hoy con perspectiva de género

CDMX — Para los ministros Yasmín Esquivel y Giovanni Mejía, urge una verdadera política de reinserción social que vele por los derechos de las mujeres madres y sus hijos en etapa maternal, conforme a una sentencia de la Corte en 2016, pero hoy con perspectiva de género y con interés superior de la niñez.

Los jueces constitucionales acudieron a la presentación del libro Género y privación de la libertad en México: tendencias y propuestas, la Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de cuya obra Yasmín Esquivel Mossa destacó que en un tema tan delicado como la relación materno-infantil en situación de reclusión es necesario diseñar políticas públicas con perspectiva de género, de infancia y el interes superior de la niñez.

“Este es un libro que quienes velamos por los derechos humanos de las personas, en especial de las mujeres y las infancias, y el cual debemos leer y releer”, expresó Esquivel Mossa de la obra que reúne con su conocimiento a un grupo de 12 expertos y expertas que vierten su visibilidad a la problemática que padecen no sólo las mujeres en reclusión, sino como víctimas o daño colateral a sus pequeñas hijas y pequeños hijos que también se encuentran en prisión.

Al hacer uso de la palabra, la ministra Yasmín Esquivel destacó la presencia de su colega Giovanni Azael Figueroa Mejía en la presentación. Y luego, puntualizó que el actual marco jurídico establece los derechos de las madres privadas de la libertad, cuyas hijas e hijos permanecen con ellas en los centros de reclusión.

Sin embargo, recordó un amparo en revisión que atrajo la Corte en 2016, en cuyo fallo se advirtió la obligación de atender los “Lineamientos para garantizar el derecho de los menores a una relación maternal digna y adecuada en un contexto de reclusión”, que, entre otras cosas, establece que en las instituciones penitenciarias que alojen a madres privadas de su libertad deben adoptarse políticas necesarias para que los niños cuenten con los servicios suficientes de salud, alimentación, higiene, vestido, agua potable y esparcimiento.

Vinculado así, la ministra reconoció la labor de los autores, compiladores, y todos aquellos que dan visibilidad al problema y contribuyen, en el ámbito de sus funciones, a promover el necesario cambio en las condiciones de vida de las mujeres privadas de la libertad, así como de sus hijas e hijos.

Secundada por Figueroa Mejía, el ministro destacó la urgencia de visibilizar las desafortunadas situaciones que enfrentan las mujeres privadas de la libertad, a quienes definió como un grupo plural y diverso, condición que les arroja a profundizar desigualdades a las que se suman otros factores, como la pobreza, el grupo social o la identidad de género.

En el área de Murales de la Corte, Oswaldo Chacón Rojas, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); Corina Giacomello, profesora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH; y Alicia Azzolini, profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco; estudiantes y profesores universitarios, e integrantes de la sociedad civil, el libro permite sensibilizar que para una verdadera reinserción social hay un Estado y una sociedad mexicanos que miran a otra parte sin reparar obligadamente en que son factores de cambios sociales del país.