Huelga en el Monte de Piedad: ¿Qué medidas se aplican para reducir afectaciones a clientes? El Nacional Monte de Piedad publicó cuáles son las medidas tomadas durante la huelga para no afectar a sus clientes

Sigue la huelga en el Nacional Monte de Piedad, por lo que la institución financiera ha compartido cuáles son las medidas tomadas para no afectar a sus clientes durante este periodo.

Debido a la huelga que mantiene el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, la cual ha ocasionado el cierre de más de 300 sucursales en México desde hace más de seis meses, muchas personas se han visto afectadas al no poder recoger sus empeños.

Por lo que, a causa de la incertidumbre que este paro de actividades en el Monte de Piedad genera entre sus clientes, la institución financiera ha compartido cuáles son las acciones que han implementado para minimizar las afectaciones a sus usuarios.

¿Cuáles son las medidas del Monte de Piedad para reducir afectaciones a los clientes?

Según lo publicado por el Nacional Monte de Piedad, estas son las medidas que se han tomado durante el tiempo que ha durado la huelga para reducir las afectaciones a los clientes:

Se eliminó la comisión por resguardo durante la huelga. A su vez, el Monte de Piedad asegura el cuidado y la protección de los artículos empeñados .

durante la huelga. A su vez, el Monte de Piedad asegura el cuidado y la . Se suspendió el cobro de comisión en pagos realizados a través de OXXO y Banamex.

en pagos realizados a través de OXXO y Banamex. En el caso de los clientes que liquidaron sus empeños, los contratos permanecen concluidos y podrán recuperar sus prendas una vez terminada la huelga.

y podrán recuperar sus prendas una vez terminada la huelga. Finalmente, se ampliaron las fechas de comercialización de las prendas, obteniendo más tiempo para regularizar pagos.

Pagos e intereses: ¿Siguen corriendo los intereses durante la huelga?

Relacionado con los pagos y el cobro de intereses, el Monte de Piedad anunció que:

Quienes ya realizaron su pago por desempeño no tendrán que realizar un pago adicional a lo establecido en el contrato original.

a lo establecido en el contrato original. En el caso de que no se hubieran realizado los pagos de manera ordinaria, se tendrán que pagar los intereses generados durante ese periodo.

generados durante ese periodo. Mientras que quienes mantienen un préstamo activo deberán continuar con sus pagos de intereses o refrendos según lo pactado en el contrato.

según lo pactado en el contrato. Los pagos pueden realizarse en los medios establecidos sin cargos adicionales a los pactados en el contrato.

¿Cuál es la situación actual del Nacional Monte de Piedad?

La huelga en el Nacional Monte de Piedad, que inició el 1 de octubre de 2025, continúa, acumulando más de seis meses sin actividades.

A pesar de las diferentes negociaciones que se han realizado, ambas partes no han podido llegar a un acuerdo.

Por su parte, el Nacional Monte de Piedad señaló que han presentado 6 propuestas formales de solución y 3 más planteadas por las autoridades laborales federales. Sin embargo, de acuerdo con la institución, estas han sido rechazadas por el sindicato.

Mientras que el Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad ha informado que la institución no ha atendido sus principales demandas, entre las que se encuentran los aumentos salariales y la asignación de plazas.