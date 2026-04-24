Nombran a Rigoberta Menchú Tum como Consejera de la Cancillería

La nacionalizada mexicana, ganadora del Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú Tum, ha sido designada por la Cancillería como alta consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México.
Dicho nombramiento fue coordinado con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y contribuye a la consolidación de la instrucción de la Presidenta de de colocar la interculturalidad y la igualdad sustantiva como ejes transversales del actuar internacional de México.
Rigoberta Menchú, contribuirá en el diseño de una política integral orietada a la promoción y protección de los derechos de las mujeres, pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.