Monte de Piedad 24 de abril: actualización de la Huelga del Sindicato de Trabajadores

Actualización Huelga Monte de Piedad La Huelga del Monte de Piedad rebasó el medio año de paro nacional este abril de 2026, consolidándose como uno de los conflictos laborales mexicanos más largos en tiempos recientes.

El Nacional Monte de Piedad (NMP) es la institución de asistencia privada líder en préstamos prendarios en el país, cuyo propósito es apoyar a la población mexicana con necesidad económica mediante préstamos sin fines de lucro y brindando dicha atención en más de 300 sucursales alrededor de México.

No obstante, la institución ha atravesado una crisis de gran magnitud que ha rebasado el medio año, pues más de 300 sucursales en toda la República Mexicana permanecen cerradas tras el estallido de la huelga dirigida por el Sindicato de Trabajadores del Monte de Piedad, quienes señalan graves incumplimientos contractuales por parte de la administración.

A raíz del desacuerdo para hallar un punto que beneficie a ambas partes, el Monte de Piedad lanzó un comunicado el día jueves 23 de abril en su página oficial, donde informó al público sobre los intentos de solución para la huelga que pronto cumplirá siete meses de duración.

Antecedentes de la Huelga del Monte de Piedad en 2024

La huelga ha sido el resultado de una tensión acumulada durante años tras intentos de la institución por nulificar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), además de otras acciones como la reducción del personal y negar la remuneración de jornadas de trabajo ampliadas.

Debido a ello, los trabajadores del sindicato en el Monte de Piedad realizaron una huelga el 15 de febrero de 2024 para reclamar la firma de un convenio que desencadenó despidos y la eliminación de prestaciones.

La mencionada huelga finalizó al mes, durante marzo de ese año, luego de que la institución presionara a los empleados a aceptar un contrato de protección, firmando diversos acuerdos y mecanismos de flexibilización por parte del sindicato que podría mejorar la relación bilateral.

Sin embargo, en agosto del 2025, la institución se dedicó a romper los acuerdos realizados e incluso presentó una demanda contra el sindicato, lo que se tomó como una violación contractual y encendió la indignación que llevó al estallido de la huelga hoy presente.

Avances de la Huelga del Monte de Piedad en 2026

Desde el estallido de la Huelga el 1° de otubre de 2025, diversas mesas de diálogo se llevaron a cabo con el objetivo de llegar a un acuerdo que beneficiara a las dos partes y así levantar el paro indefinido que, hasta el día de hoy, afecta más de 300 sucursales en diversas regiones del país.

No obstante, las primeras negociaciones y las reuniones posteriores realizadas en enero de 2026 fracasaron, por lo que el Sindicato de Trabajadores afirmó que el paro se mantendría “firme” y que continuarían el proceso en los tribunales, principalmente después de que un juez otorgara un amparo a la institución donde declaró como “inexistente” la huelga por supuestas inconsistencias en el proceso de la protesta.

Tras esta situación, el Sindicato en huelga señaló que comenzarían a considerar opciones alternas para la solución de sus demandas, declarando que incluso podrían recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para el análisis del caso.

Abril 2026: Últimas actualizaciones de la Huelga Monte de Piedad

La protesta ha impactado directamente a las personas trabajadoras en huelga, quienes siguen sin recibir sus nóminas y complica la manutención de sus hogares.

Debido a esto, otros gremios sindicales han comenzado a respaldar la protesta con ayuda económica y acciones solidarias para que las personas manifestantes puedan continuar con su exigencia laboral, especialmente tratándose de un conflicto que no parece tener una salida inmediata.

Por otra parte, el Nacional Monte de Piedad emitió un comunicado en el que informaron haber presentado “6 propuestas formales de solución y 3 más planteadas por las autoridades laborales federales”, las cuales fueron rechazadas por la dirigencia sindical.

Sin embargo, los trabajadores y trabajadoras mantienen que la institución sigue sin atender los puntos centrales del CCT, resaltando los siguientes elementos:

Aumentos salariales.

Asignación de plazas.

Cumplimiento de acuerdos previos.

Respeto a condiciones laborales vigentes.

En el último mes, no han existido señales claras de acercamiento entre el Nacional Monte de Piedad y el sindicato, lo que apunta a la continuidad de la huelga y el incremento de la presión financiera de las personas trabajadoras involucradas, así como la extensión del servicio suspendido en las sucursales que ha afectado a usuarios y usuarias de la institución.