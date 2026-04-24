Primer bimestre de 2026, la llegada de turistas a México creció un 9.3%

Presidenta Claudia Sheinbaum junto a la secretaria de Turismo

Durante su conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheibaum, destacó que gracias a la buena percepción que hay de México en el mundo, ha sido posible que cada vez más turistas lleguen al país, simplemente, durante el primer bimestre de 2026, se registró un alza de 9.3 por ciento más de visitantes internacionales y 6.5 por ciento más de turistas internacionales, aunque enero y febrero no suelen ser meses de gran afluencia turística.

Dicho aumento se registró respecto a los mismos meses de 2025, por lo que se establecieron récords históricos que además, destacan la afluencia de visitantes de diversos países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, lo que además genera una importante derrama económica y contribuye a la generación de empleos a partir del turismo.

La mandataria destacó asimismo que en el Tren Maya han sido transportadas 22 mil 821 personas, un 41 por ciento más que en 2025, crecimiento que atribuyó al crecimiento, a la transformación que vive el país, a su historia, tradición, a su grandeza cultural, por sus playas, espacios culturales, sitios arqueológicos, así como a la calidez del pueblo de México, sumado al buen trabajo que está haciendo Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

Por su parte, la titular de Turismo detalló que durante el primer bimestre de 2026 la derrama económica fue de 6 mil 746 millones de dólares (mdd). Además, llegaron a puertos mexicanos 2.33 millones de pasajeros en cruceros, es decir, un crecimiento de 4.2 por ciento, quienes registraron una derrama económica de 203.2 mdd, un incremento de 6.1 por ciento.

Además, se registraron 9.66 millones de pasajeros en vuelos regulares nacionales, un 1.1 por ciento más y en vuelos regulares internacionales, 10.74 millones de pasajeros, con un crecimiento de 1.9 por ciento. De los turistas que llegaron vía aérea, 2 millones fueron mujeres. Puntualizó que también incrementaron los visitantes a museos en un 16.2 por ciento con 2.19 millones de personas, 31 millones de pasajeros llegaron a los diferentes aeropuertos del país y se registraron 16.6 millones de turistas nacionales en cuartos de hotel.

Rodríguez Zamora señaló que en el periodo vacacional de Semana Santa llegaron 7.82 millones de visitantes, lo que es un crecimiento de 4.1 por ciento respecto a 2025; la llegada de turistas registró 3.75 millones de personas, un aumento de 4.2 por ciento y la derrama económica fue de 30 mil 740 millones de pesos (mdp), es decir 5.3 por ciento más. La ocupación hotelera fue del 74 por ciento; se transportaron en el Tren Maya más de 10 mil pasajeros en dos días y más de 2.2 millones de personas presenciaron la Pasión de Cristo en Iztapalapa, lo que establece un nuevo récord.